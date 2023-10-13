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13/10/2023

二手市場再買綠債

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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　政府推出的新一批綠色債券（下稱綠債）（04273），雖然保證息率有4.75厘，但認購反應不似預期，比去年保證息率只有2.5厘的首批綠債（04252）還要差，無論認購人數和認購金額都比去年少，實在令人有點意外（見附表）。

 

　　結果，但凡認購8手（每手1萬元）的都獲得全數分配，而認購8手以上者，就要抽籤，小部分人可以獲配9手（去年是至少4手，最多可獲配5手）。從認購者的角度，這當然是喜出望外。但我知道，部分投資者可能預期只有去年的手數，所以申請時索性只入5手，結果當然有點可惜。

 

　　我自己的分析是，由於早前美債息口仍然高企，而本港銀行的定期存款利息也水漲船高，有些也去到接近5厘，所以部分投資者為了靈活一點，就索性不入紙申請綠債，將錢拿去存定期。

 

　　但我想指出的是，無論是早前的銀色債券，或者今次的綠債，年期都是3年。雖然這一刻美國的息口可能仍未見頂，但一般預期，再加一次四分之一厘的利息，美國息口應該會見頂。

 

　　也許美國1年內未必會減息，但如果是3年的話，情況就未必了。因此，第二年之後的利息就有很大可能回落，到時再造的定期，相信不容易找到4.75厘呢！

 

　　如是的話，幾乎沒有風險的綠債，始終是穩健投資者的尚佳之選！因此，沒有認購綠債的投資者，以及有認購，但仍嫌分得少的投資者，大可以在二手市場入市或「加碼」！

 

今年綠債的認購人數和認購金額都較去年少，令人意外。（政府新聞處）

 

　　這批綠債本周三在港交所掛牌買賣，首日收市報100.4（不是金額，是百分比），即是本來100元的債券價值，要用100.4元才買到。如果是面值1萬元的話，就要10040元才買到。換句話說，投資者在這個價格沽出1手綠債，可賺40元（未計手續費）。

 

　　但從另一個角度，如果投資者在這個水平買入，帳面是有少許虧損的。但不要忘記，如果持有3年至到期，會收到6次利息（半年派息1次），每次至少237.5元。

 

　　但由於「買貴咗」，所以，二手投資者的回報不會是4.75厘。我替大家計算過，如果是用100.4買入這批綠債，到期日的孳息率（Yield To Maturity）是4.54厘左右（假設持有至到期），但還未計少許的買入費用，因為在二手市場買債券，就等於買股票一樣，要付經紀佣金、交易所徵費和證監會徵費，實際回報便要再低一點。

 

　　但好處是，理論上，你想買多少都可以，不用等分配。我認為，有二手市場是很好的安排，可以讓已認購的投資者在有錢賺或有需要時套現，也可以讓未買或買不夠的投資者入市。在這種情況下，本港投資者對於債券的認知就會愈來愈高呢！

 

兩批綠色零售債券保證息率比較和分配結果

發行年份

2022

2023

保證利率（厘）

2.5

4.75

有效申請宗數（萬）

48.8

32.1

有效認購金額（億）

325.7

300

發行額（億）

150*

150*

超額認購（倍）

1.17

1.0

最多獲配手數

5

9

每手1萬元，18歲或以上可認購

*最終發行額200億元

 

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