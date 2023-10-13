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13/10/2023

搶人才 ︳ 滙豐內部推AWP客戶經理招聘計劃，招攬非金融人才考6大技能！前線工作最著重甚麼？

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滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管、董事總經理彭淑貞（右）表示，開關後業務明顯有增長，希望投入足夠資源，做好客戶服務。左為滙豐卓越理財客戶經理黃駿達。（梁巧恩攝）

 

　　疫後經濟重啟，金融機構亦四出搶人才。滙豐香港區財富管理及個人銀行業務分銷主管、董事總經理彭淑貞接受專訪時表示：「業務不斷增長，亞洲的理財是焦點，需要更多前線的精英。」去年先在內部推出了名為Accelerating Wealth Programme（AWP）的客戶經理招聘計劃，並設定關鍵技能評估申請者（見表），今年更對外開放，吸引沒有財富管理前線經驗的人士加入，「希望聘得不同行業的專才加入」。

 

 

　　彭淑貞指過往招聘前線理財專才時，較則重具銀行及金融背景人才。「見到（其他行業的前線）有很多共通點，如溝通技巧、客戶服務、批判性、為客人提供專業分析等。除了在業界互相發掘專才，可擴展整個餅及目標，基本上有服務熱誠，就適合嘗試我們的AWP。」而滙豐有自家的培訓團隊，可更靈活安排培訓內容，協助有相同理念的非銀行專才轉型。

 

前線工作共通點多 首重熱誠

 

　　因此，去年先由內部推出AWP，招攬其他職系、有興趣嘗試前線工作的同事轉職，現職滙豐卓越理財客戶經理的黃駿達，是成功例子之一。他於滙豐工作6年，轉職前在後台負責分析客戶的投訴及提出改善建議，對產品及服務流程有一定認識。他於去年10月收到AWP的電郵後申請，經過一輪面試、個案分析、角色扮演等考核，12月成功獲得轉職機會，期後考畢前線客戶經理所需的牌照資格（如保險）後，6月開始接受10至14個星期的培訓。

 

　　培訓內容包括產品、服務知識，行業相關法規守則，以及協助考取相關牌照。其間亦有機會到分行實地實習。至8月正式加入客戶經理行列，先服務於卓越理財累積經驗。「關鍵績效指標（KPI）分別大，好處是滙豐有龐大的資源，就算如我這些新人對產品不夠熟悉，可以跟內部的顧問一起見客。」團隊的合作及資源豐富，令黃駿達信心較大，他期望盡快熟習新的工作環境及內容，與其負責的客戶打好關。

 

AWP發掘人才 迎業務增長

 

　　由於效果理想，AWP今年對外開放吸納非銀行及金融背景專才加入。彭強調，AWP吸人才沒有明確的目標，而是恒常化去發掘及培養人才，以應付業務增長。「開關後客戶及其需求上升，對我們來說，透過前線的招聘增長、資源增長，令客戶服務可以做得更好。」跟去年相比，彭淑貞指新招聘的前線員工上升2成，而客戶經理更上升約7成。

 

 

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