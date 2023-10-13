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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

13/10/2023

民主黨不是找不到人，是找不到提名

#香港 #政治 #民主黨 #港區國安法 #區議會 #愛國者
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　　民主黨年前玩杯葛不參加立法會選舉，說要先觀察，又說要得到選民共識；現在卻突然走出來說要參選區議會，卻以找不到「三會」成員支持，曲線批評區議會選舉。

 

　　「三會」，即地區上「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」和「分區委員會」的統稱，是區議會改革方案的重要部分。

 

　　早在2019黑暴期間，已講過北京絕對不會容忍香港亂成那樣；若出手，肯定會釜底抽薪，一次過把反對派清洗出任何選舉。

 

　　《港區國安法》是拉人封艇，清理門戶，把《蘋果日報》和黎智英黃之鋒林卓廷之流一網打盡；《完善選舉條例》是落閘上鎖，拒諸門外，把泛民和激進派等人排除出任何選舉。

 

　　區議會改革方案，就是增設「地區委員會」界別議席，委員來自「地區撲滅罪行委員會」、「地區防火委員會」和「分區委員會」，以全票制選出。關鍵一點，就是「三會」成員全由政府委任。

 

　　這正正是民主黨所遇到的「提名問題」了，講得坦白一點，不是找不到人，而是找不到票。

 

　　為甚麼爭取不到提名呢？說到底，就是民主黨不符合愛國者資格。

 

　　民主黨是反對派主力，過去的行為表現、立場態度，從來都難以相信他們是愛國者，那又怎樣符合參選人必須符合愛國者的要求呢？

 

　　更何況這3、4年內，他們無痛定思痛，並沒有為2019年的黑暴，以及多年來在立法會和區議會中玩拉布玩小動作等，向香港人道歉。試問他們怎可能在新選舉制度下有機會呢？

 

選舉制度經過完善後，非愛國者被排除出任何選舉。(AP)

 

 　　除非他們改轅易轍，反省自身，向香港市民講清楚現在立場，向「三會」成員講述自己如何符合愛國者資格，從而尋求支持。

 

　　現在拖拖拉拉，說甚麼政府只列出「三會」成員資料，沒有提供對方聯絡方法，令他們難以取得「三會」成員提名等，其實都是托詞。

 

　　「三會」人多，找提名票不難，難是難在「三會」中人怕提名錯了，便大件事；更何況要符合愛國者的要求，並不容易。

 

　　幾年前已講過北京出手，就是要將反對派一鋪清袋；一鋪清袋不但拉人封艇，而且是在建制內把所有反對派清零。

 

　　他們有心從政，首先結束民主黨，做多一些實事去證明自己，然後再講自己究竟符不符合愛國者標準，之後再說參選吧。

 

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