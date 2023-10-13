華為新品│Huawei Watch GT 4登場！八角形設計+設多項健康功能！充滿電可用14天！睇埋Watch Ultimate Design+FreeBuds Pro 3

Huawei在西班牙巴塞羅拿發表的Watch GT 4系列、Watch Ultimate Design和FreeBuds Pro 3等新品，轉瞬間已在香港發售。

Watch GT 4系列走的是潮流時尚路線，分别有46mm及41mm兩個版本，其中以46mm版本較特别，用上全新八角形設計，錶面加入了傳統腕錶的時間刻度，錶身設有旋轉錶冠及功能鍵，錶殼則以不鏽鋼製造，支援5 ATM防水認證，兼提供綠、啡、黑三種配色選擇，而重量亦只有48克。手錶擁有1.43吋466 × 466像素的AMOLED熒幕，以及支援無線充電功能，充滿電最長可連續使用14天。

Watch GT 4 46mm版本提供綠、啡、黑三種配色選擇。

Watch GT 4錶面加入了傳統腕錶的時間刻度及設有1.43吋AMOLED熒幕。

錶殼用上全新八角形設計，並以不鏽鋼製造。

錶身設有旋轉錶冠及功能鍵。

除了設計夠特别，健康功能也是Watch GT 4系列的賣點。手錶有全新活力三環功能，在同一畫面可列出活動熱量、鍛鍊市場及活動時數等資訊，每個項目也可查看整週的數據。另一方面，Watch GT 4系列搭載Huawei TruSeen 5.5+技術，利用新加的減脂塑形應用程式，可查看實時卡路里消耗及攝入量。此外，手錶內置過百種運動模式，並提供實時心率及靜息心率偵測、脈搏波心律失常分⁠析及壓力檢測等功⁠能。

Watch GT 4設有不同的感應器，用來檢測身體健康指數。

手錶有全新活力三環功能，在同一畫面可列出活動熱量、鍛鍊市場及活動時數等資訊。

新加入減脂塑形應用程式，可查看實時卡路里消耗及攝入量。

Watch GT 4提供超過25,000種錶盤可選，部份錶盤更可作個人化設置。

手錶內置過百種運動模式，並提供不同的健康檢測功⁠能。

Watch GT 4可透過藍牙連接手機，有來電時可直接在手錶接聽。

售價：

$2,288（46mm雲杉綠） ／$1,988 （46mm山茶棕）／$1,688（46mm石黑色）

$2,888（41mm皓月銀） ／$1,888 （41mm凝霜白）／$1,588（41mm幻夜黑）

查詢：Huawei 8128 8810

首款黃金智能手錶

Watch Ultimate Design是Huawei全新高端品牌Ultimate Design的首款產品，以航行中的掌舵為設計源泉，定價高達$22,999。手錶錶圈上鑲嵌以六段18K黃金形成輪舵形圓環，配合黑色納米微晶陶瓷錶圈，而錶圈刻度採用物理氣相沉積技術打造。錶圈上的18K金段擁有 75%含金量，錶冠和按鈕亦以18K和鈦合金製成，熒幕更用上藍寶石玻璃保護。

Watch Ultimate Design的手錶扣採用全新可伸縮蝴蝶扣，將十餘個零件精密組裝於極小空間內，提供12級共17毫米的調整範圍，這個設計配戴時也更貼合舒適。此外，Watch Ultimate Design的功能基本上與較早前推出的Watch Ultimate相同，包括支援10ATM防水等級、雙頻GPS定位，並搭載TruSeen 5.0+心率偵測技術，支援ECG心電圖分析及及血氧心率智能檢測等。

真無線耳機FreeBuds Pro 3

FreeBuds Pro 3是Huawei真無線耳機的旗艦款式，採用超感知原聲雙單元，分別是四磁體動圈單元及微平板高音單元，能覆蓋14Hz至48kHz音域。耳機支援LDAC和L2HC 2.0 藍牙音頻編碼，提供990Kbps的聲音傳輸率，也支援96kHz／24bit採樣率及智能動態降噪3.0功能，擁有極高的音質。定價$1,688。