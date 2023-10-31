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31/10/2023

Forbes | 福布斯2023全球最佳僱主排名公開！Microsoft只排第2！Apple排第幾？4間香港公司入選！即睇頭30排名

#打工仔 #公司 #工作 #福布斯 #全球 #最佳僱主 #調查 #排名 #企業 #排行榜
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Text: Sammy Leung

　　大家最近有沒有想過轉工呢？為了去不同的領域發展，很多人都有想過衝出國際，試一試去不同地方的公司工作，這除了可以增加自己的工作經驗外，更可以順便體驗一下當地的生活。如果你有機會選擇在一間外國公司工作的話，你會選擇哪一間呢？最近福布斯公布了最新《2023全球最佳僱主》調查排名，當中很多大型跨國企業都入選，一齊看看今年誰是全球最佳僱主，即睇詳細排名！

 

延伸閱讀：

2023韓國福布斯名人榜出爐！宋仲基多年後再衝上Top10！BLACKPINK只得第3？邊個喺韓國最有影響力？

Forbes ︳福布斯2023亞洲最值得關注100家企業名單出爐！邊個地區最多公司上榜？香港屈居第2！一文睇清排行 + 上榜香港企業

 

　　每年福布斯都會公布不同的排行榜，有名人榜、富豪榜及企業榜等等，而最近福布斯與數據資料公司Statista合作，公布了最新《2023全球最佳僱主》調查排名，這次的調查是向來自50多地方的17萬名員工進行的，以福利、Work-Life Balance、人才發展等層面進行評分，而今次的排行榜入選的一共有700間公司。即睇2022全球最佳僱主頭10企業：

 

1.    Samsung Electronics（三星集團）

2.    Microsoft（微軟）

3.    Alphabet（Google母公司）

4.    Apple（蘋果）

5.    Ferrari（法拉利汽車）

6.    IBM

7.    Adobe

8.    Costco Wholesale

9.    BMW Group（寶馬集團）

10.    Cisco Systems

 

圖片來源：Unsplash @Babak Habibi

 

　　結果顯示，今年全球最佳僱主的第1名再次是來自南韓的Samsung，而Samsung上年已經是榜首。至於第2名是大家夢寐以求的Microsoft；至於Google母公司Alphabet今年上升了1名，成為第3名！而寶馬集團由上年的第13名，今年升至第9位；來自美國以網路安全設備為主的Cisco Systems今次成功打大10強，成為第10名。值得一提是，Amazon由2021年的第4位，在上年跌至第14位，今次又再次下跌至第38名。

 

圖片來源：Unsplash @ M Rezaie

 

下一頁：睇埋全球最佳僱主第11至30名！

 

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