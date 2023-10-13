阿仙奴憑決心挫曼城，香港精神展足球魅力！

足球比賽，最引人入勝的魅力是甚麼？

可以是全季不敗、大勝橫掃；亦可以是反敗為勝、金球絕殺。

足球最大的魅力，是領隊和球員的付出，拼盡全力，明知不可為而為之的精神。

夏薩特在32歲之齡宣佈退役，是否可惜？對於一個曾經的天才球員，32歲應該還是可以在場上拼搏多年。他選擇退役，和巴爾一樣，足球對於他們，並非所有，他們的人生還有其他追求，所有人的決定都值得尊重。

上週末對賽前，阿仙奴面對曼城，對上16次較量，竟然輸了15次，包括在聯賽，已經是12連敗。

不過，比賽不是講歷史和往績，紀錄也是用來打破的。

但兵工廠在上週沒有因為過去的對賽歷史差勁而放棄，相反，在阿迪達堅持下，一眾年輕球員越踢越出色。

普巴因為藥檢不過關，面臨停賽。當年離開祖雲達斯重返曼聯，似乎是他人生最錯誤的決定；更錯誤的，是他沒有好好運用天賦，練習不努力，只是得過且過，本來可以踢出頂尖水準，卻偏偏越踢越差。

雖然阿仙奴贏波是有點運氣，但阿迪達將球員凝聚在一起，更重要是讓球員不斷成長、信心不斷增加，為球隊博盡，這才是一個成功領隊應有的魔法。

環顧球壇，包括哥迪奧拿、高普、安察洛堤等，之所以是成功領隊的典範，都是因為他們能夠激勵球員不斷突破。

領隊如何排兵佈陣固然可以左右比賽勝負，但如何讓球員發揮所長，甚至改變心態，就是冠軍級領隊必備的本領。

坦格上季一度成為曼聯救世主的角色，但今季打回原形；其實從他對待辛祖的做法，就知道他連好領隊也不入流。他沒有哥迪奧拿、高普，甚至阿迪達的魅力，能讓年輕球員變得更好，也沒有一種推動力，要令球員成長，他做的，只是把自己喜歡的人集結，但卻變不出新戲法。

港足在杭州亞運8強，遇上亞洲頂尖強隊伊朗，實力看似一面倒，但港隊球員沒有未打先輸，而是繼續博盡，最終神奇淘汰對手，晉級4強。

有誰想過港隊可以衝到8強？明知坊間看好伊朗，明知實力有差距，但港隊還是拼盡全力，最終擊敗伊朗，歷史性殺入4強，正正寫下不可為而為之的寫照。

港隊昨晚在世界盃外圍賽首回合，4球大勝不丹；超過一萬個球迷入場打氣，是比賽凝聚了球迷，也是球迷的支持，成就了港隊的精神。

足球比賽，只要大家凝聚在一齊，雖然沒有必然的勝負，但卻有不懈的決心。這也是足球最大的魅力。