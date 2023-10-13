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13/10/2023

灣仔碼頭推新品！鹹香爆汁流沙包、皮薄麻辣小籠包！6日免費派試食包！附派發日子+地點

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Text: Sammy Leung

　　點心是港人最愛的美食之一，燒賣、小籠包、流沙包、腸粉真的食極都不厭。但忙碌的香港人又無法常去茶樓慢慢「歎茶、食個包」，所以如果有外賣，或者急凍點心，簡單加熱就食得，真的是打工仔一大福音。近日，灣仔碼頭加推兩款全新產品，包括爆汁流沙包及麻辣小籠包，仲有10月全港多區快閃免費派點心試食包，喜歡吃點心的話，一定要試試！

 

　　去年，灣仔碼頭推出「點心系列」，包括手工珍珠雞、鮮蝦燒賣及灌湯小籠包，而近日更加推2款全新產品爆汁流沙包及麻辣小籠包。

 

 

　　爆汁流沙包只要用微波爐加熱或普通蒸熟就食得，鬆軟的包藏著流沙奶黃餡，只要大家一口咬下去，就會吃到濃郁奶黃香味，鹹香得來仲要爆汁，正！

 

 

　　皮薄的麻辣小籠包，包裹著軟腍豬肉，而最特別的是使用多款辣椒及香料，令到小籠包帶著麻辣湯汁，十分適合愛吃麻香的你！大家只要簡單蒸一蒸麻辣小籠包就行了，很方便！

 

 

　　如果想試一試的話，可以去惠康超級市場、Market Place by Jasons、百佳超級市場、Taste等指定銷售點入貨。但如果想先淺嚐一下，就要留意灣仔碼頭在10月有其中8日在各區進行快閃免費派發活動，8日會派發超過合共10,000包點心系列試食包，試食包裏面會有全新點心產品及優惠券。不過有2日已經舉行，所以只餘下6日，其他派發地點及時間可以留意灣仔碼頭Facebook

 

●　10月16日（星期一）
地點：鰂魚涌太古坊對出
時間：上午8點至9點半

●　10月17日（星期二）
地點：灣仔天橋連接會展中心及灣仔港鐵站
時間：上午8點至9點半

●　10月21日（星期六）：大圍、北角、屯門、荃灣

●　10月22日（星期日）：大圍、北角、屯門、荃灣

●　10月28日（星期六）：大圍、北角、屯門、荃灣

●　10月29日（星期日）：大圍、北角、屯門、荃灣

 

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