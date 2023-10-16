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16/10/2023

港股好高風險？

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  • 止凡

    止凡

    草根出身，普通打工仔，並非金融財經界人士，閒時在個人網誌分享有關價值投資及財務自由相關知識，不談投資貼士，不追逐市場，網誌瀏覽量數以百萬計。曾舉辦投資工作坊，接受多個媒體邀請作訪問、講座等，現為財經雜誌專欄作家，曾出版多本財經著作。

    財識兼收

    本欄逢周一更新

　　早前在Patreon分享了一個網友家人近期買入恒大股票輸7位數字的故事，有網友留言指現時買港股好高風險，因為太難選股了，太多買入後大跌的股票，對於恒大、碧桂園這類股票的生意模式又不太看好，風險太高。我立即回應，現時港股絕對算是處於低位，恒指市盈率9倍，與一般14倍時比較，何時風險較高？

 

 

 

　　記得曾寫文章《價值陷阱——高增長回落效應》，當時以維他奶(00345)作為例子，講解下跌風險這回事。當一支股票股價升得很高，如維他奶當年高位時市盈率曾經高見50多倍，市場給予這麼高的估值，風險值亦相應被扯高了。

 

　　按計算，這麼高的估值來自兩個成分，一是折現法估值公式中所輸入的增長數字，當時簡單計算下，單純靠增長去支持50倍市盈率的話，所需年增長高達40%，即使維他奶處於高增長時段亦不能達標。另一個因素是高增長股票隨之而帶來的溢價，因為市場資金喜愛追捧這類股票，令股價水漲船高，估值比內在價值高。

 

　　該文章討論重點，是一旦支持這類高估值的因素消失，即失去增長動力，又或者加息環境令折現率調高，估值結果會被大幅下調，加上資金抽走，股價回調可以十分厲害，投資者別以為大跌兩三成後拾便宜貨是低風險做法，下跌幅度可能比預期大。

 

　　當日寫文章時，還拍片分享了低估值的股票情況，情況與高增長股票相反。沒有高增長支持高估值，亦沒有高增長吸引資金追捧，因而沒有產生溢價，所以這類股票下跌風險相對低。

 

　　最好先定義好何謂「風險」？若意思是指估值高處不勝寒，因而有很大下跌風險的話，現時的港股被資金離棄，看來不太成立，無理由股價於高位時風險不大，股價處於低位時風險很高。

 

　　然而，股價處於低位，風險相對低，是否就代表買入好時機呢？除了股價過高之外，還有更多風險因素，其中一個是前景，相信該網友所指的亦是這方面的風險。前景不被看好，即使股價低殘，亦存在不少下跌風險。

 

　　前景不理想之餘，還有不確定性的問題。今日世界局勢相當緊張，包括中美、南海、俄烏、以巴等，香港乃外向形經濟，加上大比例納入中概股，而中國政策難測，這些風險也不能少看，網友憂慮港股亦不無道理。

 

　　這篇主要希望大家投資時可以更深層分清楚「風險」，要避免自己見升唱好，見跌唱淡。港股今天水平，股價被資金抽走而進一步大跌的風險相對有限。同時，投資者亦需要知道自己的投資正在承受哪方面的「風險」，別以為便宜就抵買。

 

　　巴菲特有一句說得好：「風險來自投資者認知不足」。沒有對「風險」作深層認知，正是「認知不足」的根源。

 

相關連結：

[價值陷阱 - 高增長回落效應]
https://www.patreon.com/posts/jia-zhi-xian-gao-86586438

[高增長回落效應 升得高跌得甘個玄機係邊？]
https://www.patreon.com/posts/gao-zeng-chang-86274827

 

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