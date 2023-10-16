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16/10/2023

以哈衝突重塑地緣均衡，美國物價再啟通脹擔憂

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　哈馬斯與以色列之間的武裝衝突，打破了利率政策對財經消息的壟斷，資金將視角轉向了中東地緣政治的變局以及對石油市場的衝擊，恐慌指數VIX逼近20關口。不過從金融定價來看，市場似乎認為這是一場相對短暫的衝突，不至於顛覆全球經濟和金融秩序。

 

 

 

　　美國9月份CPI通脹高過預期，能源、租金的反彈制止了物價的進一步下降，觸發債券市場拋售，影響國債發行。通脹數據公布後，美國國債收益率全面回升，2年期對10年期國債收益率倒掛加重，不過資金仍然預期增長軟著陸。在美國金融機構超預期利潤的支持下，美股表現好過歐洲。上周資料繼續支援美國可以避免衰退的預測，美元匯率走高，DXY穩企106水平，日圓對美元敲擊出150水平。中國出口收縮出現改善，9月份CPI水平與上期持平，人民幣匯率略貶。中國監管進一步限制沽空行為；外電報中國政府在考慮成立平准基金來支持股市。

 

　　美國9月份通貨膨脹出人意料地再次高企，令市場對未來的利率前景感到擔憂。美國9月份消費者價格指數(CPI)按年上漲3.7%，漲幅與8月份持平，按月漲幅為0.4%，較8月份的0.6%漲幅略有放緩。剔除波動較大的食品和能源價格後，核心CPI按年上漲4.1%，按月上漲0.3%。相較於2022年6月份CPI按年漲幅9.1%的高點，通貨膨脹的回落十分明顯。但是近月回落速度明顯放慢，物價水平仍然遠高過美國聯儲局2%的政策目標，為利率高位徘徊提供了又一個論據。

 

　　尤其值得注意的是，佔CPI三分之一比重的居住成本按月上漲0.6%，能源價格按月上漲1.5%，其中汽油價格按月上漲2.1%。前者表明惰性通脹依然揮之不去，後者則折射出不受政策利率影響的外在因素仍是大敵這個事實。市場對油價所帶來的物價壓力有更高的容忍度，但是住房租金反彈，的確會帶來一系列的連鎖反應。數據公布後，期貨市場對聯儲局今年再加息一次的概率提高到50:50，較之前略有上升。

 

　　一個月的數據，未必可以反映全面的趨勢，尤其酒店業數據一般都比較波動，不過值得指出兩點。首先，美國經濟增長的確強勁，亞特蘭大聯儲編制的GDPNow顯示，GDP增長速度在第三季度可能接近5.1%，此經濟模型的推算如果有任何真實性，都會對第四季度的利率政策產生影響。其次，CPI中租金按月漲幅從0.3%跳增到0.6%，不過市場上常用的Zillow和Apartment List調查卻沒有出現類似的大幅上升。美國的CPI通脹需要繼續追蹤，筆者更關注聯儲局看重的PCE通脹數據。

 

　　上周五國際原油價格價格飆升，創下了6個月來最大的單日升幅，中東火藥桶再度成為能源市場的焦點。在地緣政治極度不明朗的情況下，石油交易商厭惡風險是可以理解的，的確石油供應存在不確定性。不過歷史事實是，上一次阿拉伯國家聯合行動，通過限制供應對石油市場造成重大衝擊，發生在50年前的第一次石油危機。

 

　　1973年10月第四次中東戰爭期間，以沙特阿拉伯為首的OPEC成員國對支持以色列的幾個西方工業國家實施石油禁運。長達一年的禁運，將國際原油價格從每桶3美元拉升到接近12美元，對全球經濟帶來了巨大的衝擊，催生出經濟滯脹。

 

　　儘管之後還發生過第二次石油危機、海灣石油危機，阿拉伯世界主導的石油供應大停頓再也沒有發生過。究其原因，阿拉伯國家對巴勒斯坦/以色列衝突的立場出現了分化。巴勒斯坦激進組織在約旦、黎巴嫩的所作所為，令世俗伊斯蘭教國家產生戒心。埃及不支持哈馬斯，沙特譴責以色列暴行但並不真心想停止和以色列的關係正常化進程，敘利亞因為內戰而遭受重創，伊朗強烈反對以色列但不會為哈馬斯而直接捲入與美國衝突。

 

　　筆者認為阿拉伯國家重操石油禁運的可能性不大。以哈衝突正在製造嚴重的人道災難，也會重塑中東地緣政治，但是未必觸發阿拉伯世界主導的石油斷供。美國會否加強對伊朗的石油禁運，可能是供應端最大的不確定性。2024年原油市場的核心看點還是在需求端，尤其是美國和中國的需求，而此取決於美中貨幣政策轉換的時機和有效程度。

 

　　哈馬斯的突襲和以色列隨後的反擊，徹底改變了中東局勢的靜態均衡，未來一兩個星期充滿了變數。從地緣政治角度看，用經濟學人雜誌的語言，change is inevitable（改變已經無法避免），但是從資產價格變化看，資金似乎相信這只是一場短暫的區域衝突。

 

　　本周焦點：1）以哈衝突的演進，2）鮑威爾在紐約經濟俱樂部的演說。數據上，中國第三季度GDP、日本和英國CPI值得關注，中國9月份數據是否展現出投資增速尤其需要留意。

 

  本文純屬個人意見，不代表所在機構的官方觀點和預測，亦非投資建議或勸誘

 

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