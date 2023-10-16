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16/10/2023

FX MONDAY｜美國通脹未受控 美元真見頂定回氣再上？｜歐央行陷兩難 歐元1.05仲頂到？

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嘉賓：艾德金融投資策略總監　文錦輝

 

　　美國上周通脹數據超預期，即使多名聯儲局官員齊齊放鴿，市場預期12月再加息的可能性再次升溫，不過美債息仍高企，聯儲局仍有加息的必要性嗎？市場對減息時間表的關注愈來愈高，惟對減息的時間表眾說紛紜，若經濟持續增長及通脹如預期下降，最快何時減息？幅度又會有多大？歐洲央行管委兼德國央行行長納格爾表示，歐羅區通脹率仍然過高，因此在可預見的未來貨幣政策需要限制經濟產出。同時歐央行行長拉加德稱，歐羅區勞動力市場並未顯示出走軟的跡象，年內仍有加息的可能性嗎？歐元近日在1.05水平徘徊，未來見1算機會大？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/rNcZZaXFMWE

 

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