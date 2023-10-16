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16/10/2023

AI智能程度將是人類智力總和10倍！相當於人類與猴子？所有叻人都是不停迭代！這世代沒有終身職業，只有終身學習

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　進入10月，AI變革已經從ChatGPT帶動的概念熱，走向釋放生產力的產業應用階段。

 

　　公司最近投資了一間做人工智能的公司，搭建在ChatGPT的AI客服，可以串連目前地球上大部分的即時通訊軟件，例如Line、WhatsApp、Twitte、電郵等等，CEO和我們開了幾次會，紐約及日本的團隊都十分興奮，因為真係好勁。

 

 

　　呢位老闆年輕有為，好奇查一查LinkedIn，唔得了，原來他是一位超級投資人。

 

　　按照現在的技術發展速度，未來10年內將會出現通用人工智能，也就是在各個方面都比人類更加聰明的人工智能，實際上，美國有大約57%的企業已經在日常工作中用上AI了，而且，AI的智能程度將是人類智力總和的10倍，相當於人類和猴子之間的智力差距。

 

　　只不過，重點並不是用或者不用AI，而是能不能用好AI！

 

　　為甚麼這麼說呢？實際上，生成式AI已經開始向ToC的用戶端滲透了，而不是停留在ToB企業端，從手機和PC操作系統中就可以看到這一趨勢。

 

 

　　在我們讀書時候，父母老師總是教育我們，現在努力讀書，最終是為了入U有個好成績，然後上個好大學，學個熱門的好專業，最後找份好工作。

 

 

　　也就是我們前面20/30年的鋪墊，最終都為了那個能吃一輩子飯的飯碗。

 

 

　　但現在情況在發生變化，你會發現，時代給予任何事物的窗口期，都在縮短，哪怕是你做同一件事，它的最優路徑也總是在更新迭代，比如開餐館，每過幾年就有更新更好的模式出來，那些所謂的幾十年老店，我目之所及，都是只能糊口；而那些前10年開遍了五湖四海的連鎖，今天好多也都見不到了。

 

　　我數了數身邊的人，迭代不快的，基本上都是愈來愈差，我幾乎沒見到一年比一年好的，都是做著做著莫名其妙業務就冇了，或者被裁了。

 

　　有時候也不是能力愈來愈差，就是你所在的賽道、行業、產業不行了，或者你個人經驗和技能的精進，也趕不上賽道資金流失的速度了，那麼哪怕你再努力，也是無法對抗大勢的。例如那些甚麼廣告、Marketing、公關公司，這個行業永遠有年輕人前仆後繼的湧入，但是更多是虛度了光陰，甚麼都得不到，除了識飲識食（自己以為）。

 

　　微軟的Windows系統開始全面擁抱AI，他們已經把人工智能助手植入到操作系統側邊欄、瀏覽器和辦公軟件裏面了，可以說微軟軟件全家桶都會加入AI功能。而Google最新發佈的Android14系統，也在拍照、語音、發信息和上網功能中應用了AI技術。

 

 

　　雖然生成式AI的使用門檻很低，只要會說話就可以和它交流，但不同的交流方式卻會產生完全不同的效果。

 

　　比如，有人會用傳統搜索引擎的方式與GPT交流，但得出的結果可能還不如傳統的Google搜索引擎好用。而我每天都會和GPT-4互動，但並不是把AI當做搜索引擎，而是當做靈感來源。

 

　　我沒有用提問題的方式與AI溝通，而是與AI做一場辯論，首先給AI設定一個角色，然後針對特定問題來互相挑毛病，這樣就能更有啓發。

 

　　幾乎所有的叻人，都是不停迭代的，你現在跟李嘉誠去講新東西，他90多歲都還能跟你講上一講，甚至認識比你這個年輕人還要深，但你試著跟你爺爺講一下Web3？

 

 

　　李嘉誠很早就毅然決然地切了股市、切了樓市，以及後面一大堆的老事物，他也是華人最早一批做區塊鏈產品的（很多人不知道）。

 

　　為甚麼被淘汰，不是你差了，而是人家進入了工業時代，你還在石器時代，就這麼簡單。

 

　　這就是差別。你現在所接觸的所有東西都會死，只有未來永不死。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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