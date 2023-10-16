辦公室潛規則 | 做得好遭眼紅兼不受讚賞？因為你破壞得過且過潛規則！這種劣幣驅逐良幣風氣在哪些機構最盛行？

手腳麻利，本是優點；但原來未必受某一些上司喜歡。

一個人的「快」，不但折射出部門內其他人的「慢」，更有可能「暴露」了這個部門主管的「表現」，就是不夠快。

類似情況也曾出現在我身上。

即是曾經以為在自己崗位做好本份，跟其他人其他部門毫無關係，但原來不是，你做好本份，折射出其他人做不好本份；做得快靚正就更加不對，「暴露」了其他人做得又慢又醜又不濟。

這不是講笑！

早年做副刊時，向查良鏞先生請教，因為明報副刊在查先生管理時，曾經獨領風騷。自此我會特別留意邀請甚麼人寫專欄，有些是寫開專欄；有些不是，卻是名人；有些兩者不是。

幸運地，找的人都寫出雲彩，算是對公司有所交代。

我不會像其他人般幾年改一次版，改版時才作改動。我會不斷尋找新血，可以為報紙注入新鮮感，吸引讀者，建立他們對報紙的忠誠度。於是沒有所謂改不改版，總之找到新作者便邀請加入。

一年，約了一位名人寫專欄，當時也沒有甚麼考慮，只是認為會吸引讀者，幫到報紙發展。

怎知，過了一段日子，老闆跟我說「你找到某某寫專欄，有好多人眼紅的。」

為甚麼眼紅？為甚麼有問題？

歸根究柢，就是其他人找不到某某，又或者找不到和某某這樣級數的人寫專欄，所以眼紅。

那也不應該眼紅啊！我只不過做了份內事，不當是一回事，反正我總是找到一些意想不到的人做作者。

不用老闆再解釋，其實已經說明背後理由：你做得好，自然有人眼紅。但奇怪的是老闆沒有讚我也便算了，他不但不怪責那些眼紅我的人，沒有盡力去尋找優秀的專欄作者，反而繼續重用他們。

這又是甚麼原因？

因為你破壞了辦公室內大部分人都習慣了的潛規則，大家一直得過且過，突然你走進來反轉了party，連老闆也怕了你，而不是錫晒你。

這正正是大部分已上軌道的機構，在人才儲備上往往是劣幣驅逐良幣。