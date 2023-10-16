北上玩樂 | 珠海酒店5大精選推介！人均最平$216一晚！主打專業Spa /庭院景觀獨立別墅 / 旋轉木馬打卡！邊間五星酒店人均$641.5住到？

周末放假2天，想去旅行，但又不夠假期飛日韓台，很多人都會選擇北上消費或者去澳門玩。珠海就是其中一間2日遊的熱點，因為大家一過關就到澳門，可以一過玩齊2個地方。今次會整合5間珠海抵住的酒店，大家北上時就可以多些選擇。

**以下價錢只作參巧，一切以官方網站為準

延伸閱讀：

深圳精選新酒店推介！ 恒溫無邊際泳池／豪華雲石浴缸／複式工業風裝潢／步行5分鐘到地鐵站

珠海酒店│1. 珠海瑞吉酒店：人均$641.5起住奢華高質五星酒店

第一間要介紹的是五星級酒店珠海瑞吉酒店，酒店在灣仔海畔珠海中心，可以在高處看到大灣區海景及珠海澳門城景，十分氣派。而St. Regis的酒店一向奢華又高質，一走進去珠海瑞吉酒店就會看到水晶燈及大理石地板，高貴得來又透著奢華。另外，當然少不了瑞吉的管家團隊，他們會為大家提供細心的服務，令大家可以得到貼心的照顧。

酒店房間方面，大量採用具有瑞吉代表性的鑽石花紋及寶石元素，配合落地玻璃窗，十分優雅。可以選擇的房間包括：豪華大床房、十字門江景大床房、十字門江景雙床房、大灣區海景大床房、瑞吉套房，而最平的豪華大床房一晚只要$1,283，人均$641.5就可以入住，超抵！

而大家有空都可以試試酒店的泳池，室內游泳池及室外都有，一邊游泳一邊可以看盡珠海景色。

珠海瑞吉酒店 The St. Regis Zhuhai



地址：珠海香洲區灣仔銀灣路 1663 號

人均收費：人均$641.5起

詳情按此

下一頁：打造城市綠洲！設庭院景觀獨立別墅