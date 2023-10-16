滙豐銀行網上理財 | 用戶注意！11月起7大服務延伸 / 轉至HSBC HK App進行！登記轉數快、管理自動轉賬要裝App？即睇詳細步驟教學

多間銀行均有推出應用程式，大家不用特地上網處理網上理財服務！滙豐銀行近日宣布11月有多項網上理財服務將延伸至滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App），或直接改由App進行，以取代網頁服務！即睇有甚麼服務有所變動！用戶要注意喇！

滙豐銀行的客戶們或許習慣設定海外櫃員機提款限額、登記「轉數快」、更改電郵電子結單及電子通知書的密碼等都在網上處理，滙豐銀行公布了一連串的網上理財服務於11月起搬到App上待辦，或者新增至App都可處理到，包括登記「轉數快」、申請支票簿等！有需要人士記得要下載HSBC HK App，方便自己隨時隨地可以做到理財服務！

（圖片來源：HSBC HK）

11月起，以下服務將延伸至HSBC HK App，或取消網頁服務，直接以App進行：

1. 新增受款人

● 由11月1日起可使用HSBC HK App新增受款人

● 登入HSBC HK App

● 點選頁面底部的「轉賬及繳費」

● 點選「新增受款人」

2. 設立及管理自動轉賬

● 由11月1日起，您可以使用HSBC HK App設立及管理自動轉賬

● 登入HSBC HK App

● 點選頁面底部的「轉賬及繳費」

● 往下滑並點選「自動轉賬」

3. 登記「轉數快」或檢視登記資料

● 於11月17日，結束滙豐網上理財的登記「轉數快」或檢視登記資料服務。

● 登入HSBC HK App

● 點選右上角的頭像圖標

● 點選「轉賬及繳費」

● 點選「登記『轉數快』或檢視登記資料」

4. 管理電子賬單及收取電子繳費收據

● 11月17日結束電子賬單及繳費服務，但仍可以經滙豐網上理財及HSBC HK App隨時隨地繳付賬單：

● 登入滙豐網上理財

● 在主頁頂部選單選擇「轉賬及繳費」

● 在「本地轉賬及繳費」下選擇「繳付賬單」

或；

● 登入HSBC HK App

● 點選頁面底部的「轉賬及繳費」

● 點選「繳付賬單」

5. 申請支票簿

● 於11月17日後可透過以下方法申請港幣支票簿

● 在本港滙豐自動櫃員機申請

● 如有電話理財密碼，亦可致電客戶服務熱線。驗證身份後，當聽到「請用幾個字簡單咁講下你致電的原因」，說出「申請支票簿」

● 如持有滙豐尚玉或滙豐卓越理財戶口，亦可以登入滙豐網上理財或HSBC HK App，使用「線上對話」聯絡

6. 申請自動櫃員機卡或信用卡密碼（PIN）

● 11月17日過後，仍可於滙豐網上理財內的「管理信用卡」頁面申請信用卡密碼

● 如有電話理財密碼，亦可致電客戶服務熱線以索取自動櫃員機卡或信用卡密碼（PIN）。在電話中驗證身份後，當聽到「請用幾個字簡單咁講下你致電的原因」，說出「自動櫃員機卡密碼」或「信用卡密碼」，然後按照指示申請有關密碼。

7. 更改電郵電子結單及電子通知書的密碼

● 11月17日過後，如果要更改透過電郵收取的電子結單及電子通知書的密碼，請開啟相關電郵，然後開啟電郵中的附件並點選「管理您的密碼」