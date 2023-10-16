  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識命運占星台我做Marketing辦公室政治廣告背後銷售達人飛凡年輕夢HR唔易做職場女王裳色．惜裳英倫出走日記
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/10/2023

滙豐銀行網上理財 | 用戶注意！11月起7大服務延伸 / 轉至HSBC HK App進行！登記轉數快、管理自動轉賬要裝App？即睇詳細步驟教學

#打工仔 #HSBC #轉數快 #HSBC HK App #信用卡 #網上理財 #支票簿 #滙豐銀行 #服務 #自動櫃員機
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Kennis Wong

　　多間銀行均有推出應用程式，大家不用特地上網處理網上理財服務！滙豐銀行近日宣布11月有多項網上理財服務將延伸至滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App），或直接改由App進行，以取代網頁服務！即睇有甚麼服務有所變動！用戶要注意喇！

 

　　滙豐銀行的客戶們或許習慣設定海外櫃員機提款限額、登記「轉數快」、更改電郵電子結單及電子通知書的密碼等都在網上處理，滙豐銀行公布了一連串的網上理財服務於11月起搬到App上待辦，或者新增至App都可處理到，包括登記「轉數快」、申請支票簿等！有需要人士記得要下載HSBC HK App，方便自己隨時隨地可以做到理財服務！

 

（圖片來源：HSBC HK）

 

　　11月起，以下服務將延伸至HSBC HK App，或取消網頁服務，直接以App進行：

 

1. 新增受款人

 

●　由11月1日起可使用HSBC HK App新增受款人

●　登入HSBC HK App

●　點選頁面底部的「轉賬及繳費」

●　點選「新增受款人」

 

2. 設立及管理自動轉賬

 

●　由11月1日起，您可以使用HSBC HK App設立及管理自動轉賬

●　登入HSBC HK App

●　點選頁面底部的「轉賬及繳費」

●　往下滑並點選「自動轉賬」

 

3. 登記「轉數快」或檢視登記資料

 

●　於11月17日，結束滙豐網上理財的登記「轉數快」或檢視登記資料服務。

●　登入HSBC HK App

●　點選右上角的頭像圖標

●　點選「轉賬及繳費」

●　點選「登記『轉數快』或檢視登記資料」

 

4. 管理電子賬單及收取電子繳費收據

 

●　11月17日結束電子賬單及繳費服務，但仍可以經滙豐網上理財及HSBC HK App隨時隨地繳付賬單：

●　登入滙豐網上理財

●　在主頁頂部選單選擇「轉賬及繳費」

●　在「本地轉賬及繳費」下選擇「繳付賬單」

或；

●　登入HSBC HK App

●　點選頁面底部的「轉賬及繳費」

●　點選「繳付賬單」

 

5. 申請支票簿

 

●　於11月17日後可透過以下方法申請港幣支票簿

●　在本港滙豐自動櫃員機申請

●　如有電話理財密碼，亦可致電客戶服務熱線。驗證身份後，當聽到「請用幾個字簡單咁講下你致電的原因」，說出「申請支票簿」

●　如持有滙豐尚玉或滙豐卓越理財戶口，亦可以登入滙豐網上理財或HSBC HK App，使用「線上對話」聯絡

 

6. 申請自動櫃員機卡或信用卡密碼（PIN）

 

●　11月17日過後，仍可於滙豐網上理財內的「管理信用卡」頁面申請信用卡密碼

●　如有電話理財密碼，亦可致電客戶服務熱線以索取自動櫃員機卡或信用卡密碼（PIN）。在電話中驗證身份後，當聽到「請用幾個字簡單咁講下你致電的原因」，說出「自動櫃員機卡密碼」或「信用卡密碼」，然後按照指示申請有關密碼。

 

7. 更改電郵電子結單及電子通知書的密碼

 

●　11月17日過後，如果要更改透過電郵收取的電子結單及電子通知書的密碼，請開啟相關電郵，然後開啟電郵中的附件並點選「管理您的密碼」

 

我要回應

更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #HSBC #轉數快 #HSBC HK App #信用卡 #網上理財 #支票簿 #滙豐銀行 #服務 #自動櫃員機

更多職場文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk