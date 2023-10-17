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17/10/2023

民進黨口講撐港，實收緊移民政策

#台灣 #香港 #移民 #民進黨
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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。

    台灣熱話

    本欄每周二更新

　　2019年蔡英文高舉「撐香港」大旗，在2020年選舉中吸引不少年輕和中間選票而獲勝。4年過去，雖然民進黨只是口惠而實不至地撐香港，但一有機會仍拿出來做宣傳。

 

　　上星期的雙十節活動中，陸委會主委邱太三照例搬出過去5年5萬港澳民眾獲准來台居留，宣揚當地的「民主價值」是吸引港澳居民來台因素。然而，卻被傳媒抓到當局玩數字遊戲，來台居留和定居許可比例懸殊。

 

　　根據台灣移民署網上公布數字，如果以邱太三講的過去5年5萬港澳民眾獲准來台居留來推算，是指2018年到今年8月的數字。這5年確有50573人獲得居留許可，然而同期定居許可則只有8808人，換句話說，移民成功者只有17.4%。

 

台灣移民署通常用不斷補件方式，讓申請定居許可的港人知難而退。

 

　　當然這個數字可以從幾方面反駁，例如為數不少的港澳學生來台，畢業後未必留下來。因為讀4年大學後要在台灣定居，必須要再工作5年，而且月薪至少新台幣47971元（約港幣11560元），同時還規定僱主資本額新台幣500萬元或營業額新台幣1000萬元以上。這些規定對非理工科畢業生來說有難度，根據勞動部數字，今年一般大學畢業生起薪點平均3.1萬新台幣（約港幣7400元），一畢業要找到這樣「高薪」的工作，而且要做滿5年，的確不容易。另外，還有一部分人是拿「就業金卡」來台工作，最後未必申請在台定居。而近年移民台灣的港人，因從居留許可申請定居許可期間屢被刁難，離台進行二度移民也有一定人數。

 

　　依照程序，移民到台灣的申請獲批後，抵台後會獲得居留許可，到一定期間後就可以獲得定居許可，即拿到台灣身份證可以長期居留。2019年申請定居許可，通常一個星期便獲得批准，隨著港澳居民申請移民人數增加，民進黨當局的審查便默默收緊，目前順利的話要等一年到一年半，才有小部分人獲批定居。據多間移民公司和當地傳媒訪問港人的說法，當局口頭「撐香港」，所以從來不會拒絕港人的定居申請，而是以不斷補件方式刁難，讓申請者知難而退，選擇他國再移民。

 

　　雖然部分在2019至2020年期間因反修例逃到台灣的港人，仍然為民進黨當局移民政策辯護，但不少港人已看到台灣當局不透明、說變就變的移民政策，繼而打退堂鼓。

 

　　2019年以前，移居台灣並非港澳居民優先選項，每年穩定維持在4000人左右，2019年才開始上升，到2021年居留許可達高峰的11173人。這時候已有港澳居民感受到台灣對移民審查暗中加辣，申請人數往後開始下降。去年獲居留許可只有8945人，年減近兩成；定居許可1296人，更下降23.09%。

 

過去兩年港人申請移民台灣數目大減。

 

　　移民並非易事，不少地區嚴格審查移民資格，但過程和標準卻是公開透明，當事人可根據各項標準和要求，申請前就知道能否獲批。移民台灣最大問題不是審查嚴不嚴格，而是沒有公開的流程和透明的標準。

 

　　看來「撐港人」是要看當時的政治氣氛，以及撐了能吸收多少選票和政治利益，以明年總統大選來看，「撐香港」顯然對綠營吸票沒有甚麼幫助，要指望當局提高定居許可比例，看來是緣木求魚。

 

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