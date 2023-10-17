薪酬趨勢調查：港企派1.04個月花紅遜去年！今年平均加薪3.8%！邊個行業加薪最多？

今年香港步入後疫情時期，正式全面通關，經濟理應逐步復甦。到底打工仔的加薪幅度和花紅，又會否因此而有所提升？

近日有調查發現，2023年的平均薪酬調整幅度為3.8%，雖然高於去年同期，但人力資源專家依然認為，加薪幅度偏向溫和與保守，並預計未來僱主會選擇將資金投放於其他人力成本，來留住人才。

臨近年底，相信香港打工仔最關注的，莫過於加薪及花紅發放的情況。香港人力資源管理學會昨（16日）發布「2023年薪酬趨勢調查」，揭示香港企業薪酬調整和花紅發放的趨勢。

受訪企業展望明年 平均加薪4.1%

學會在今年首三季（1至9月）蒐集數據，訪問12個行業、共209間香港企業的131,350位員工，探討打工仔2023年加薪的情況。報告指出，98.6%受訪本港機構均於今年加薪，其餘則凍薪，而調整幅度主要按業績表現、僱員個人表現及市場薪酬調整幅度來決定。而今年香港打工仔整體平均基本薪酬調整為3.8%（加權平均數），惟扣除2023年1至8月的綜合消費物價指數升幅1.8%後，實際基本薪酬調整為2%。

香港人力資源管理學會會長孔于人（右）認為，受環球經濟影響，本港營商氣氛趨向保守，因此加薪幅度相較溫和。左為中智港澳公司副總經理陳琨。（梁偉榮攝）

香港人力資源管理學會會長孔于人表示，受環球經濟影響，本港營商氣氛趨向保守，因此加薪幅度相較溫和。同時，由於本港經濟復甦速度並不如預期，預計來年僱主對於薪酬調整的態度，也將更為慎重。他引述報告稱，目前仍有35%受訪香港機構未決定明年會否加薪，與去年同期的12%有所提升。不過，受訪企業仍展望2024年平均加薪幅度為4.1%。

而各行業的加薪情況方面（見表），醫療及保健業、物流及運輸業分別位於加薪排行榜榜首，年度基本薪金調整均為4.3%。孔于人解釋，不論疫情前後，市民大眾對健康保健服務的關注和需求已有所增加，加上醫療業界人手短缺的問題，僱主都會考慮在薪酬調整時，提出比勞動市場平均要高的數字；而物流及運輸業則是受供應鏈問題的影響，需要處理物流和運輸人手有所增加，僱主要搶人就要提高薪酬。

第三名則為建築、工程及建造業（4.2%），「未來幾年香港踏入建造業高峰期，多項大型基建及工程即將上馬，長期人手不足的建造業，也必須調整薪金」。報告另提及，薪金調整末三位，則為製造及貿易業（2.6%）、會計及專業服務業（2.9%），以及社會服務、非政府組織、非牟利/慈善機構、教育（3.1%）。

至於花紅發放方面，有41.8%機構表示調查期間設有固定花紅制度，而獲發放固定花紅的僱員中，平均金額是1.04個月基本薪酬，低於去年調查錄得的1.09個月。

提供良好辦公環境 留住人才

此外，有91.7%的機構表示設有非固定花紅，符合資格並獲發非固定花紅的僱員中，平均金額1.3個月基本薪酬，但同樣低於去年調查錄得的1.57個月。

孔于人認為，花紅之所以較往年低，或許是企業本預計香港復常後，大市將向好，但可惜情況未如預期，因此企業達到的業績與當初訂立的目標有落差，導致能夠派發的花紅較少。此外，也有可能是企業將資金成本分散投資於其他地方，不再僅僅採用「銀彈策略」來留住人才，例如：設立更好的IT系統或提供硬件設備，予員工可進行混合或遙距工作、舉辦不同活動提升員工工作與生活平衡，所以花紅資金有所下調。

他補充，相信這已變成趨勢，企業未來反而會選擇採取混合工作模式、彈性工作時間，以及提供良好辦公環境等，取代只是加薪和派發花紅，來吸引和留住人才。