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17/10/2023

經濟愈好出生率愈低！連全球最幸福國民都唔想生兒育女？鼓勵生育措施如何才有效？

#智慧城巿 #出生率 #生育率 #生育 #人口 #鼓勵生育措施 #世界人口
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  • 鄧淑明

    鄧淑明

    鄧淑明博士，榮譽勳章，太平紳士，香港大學工程學院計算機科學糸、社會科學學院地理系及建築學院客席教授，香港土生土長培育的資訊科技界企業家。鄧博士於九十年代創辦 Esri中國（香港）有限公司，專門推廣地理資訊系統（GIS）軟件和提供相關解決方案。鄧博士也是智慧城市聯盟創辦人及榮譽主席。除了GIS本業，鄧博士對ICT行業、電子健康、環境保育、初創企業及智慧城市等經常提出建議，並積極參與多個政府及民間組織，致力促進香港科技及社會事務發展。

     

    鄧博士的卓越成就和貢獻廣受認同，並獲多項榮譽，包括：香港大學2009年理學院傑出校友、2006年香港十大傑出青年及香港美國商會2004年「最具影響力女性獎–年度傑出女青」及2001年香港十大傑出數碼青年等。

    智慧城市4.0

　　聯合國界定人口替代水平（replacement level）是2.1%——即每名婦女平均生育2.1名子女，人口才會穩定。

 

　　縱使現時全球生育率在2.1%水平或以上的國家超過100個，但大多是經濟落後的發展中國家，有不少甚至戰亂頻仍，如生育率稱冠的西非內陸國家尼日爾（Niger），生育率為6.8%（2021年），人均國內生產總值（GDP）只有533美元（2022年），全球排行倒數第七。反之，人均GDP高的國家，雖然生活質素普遍理想，但市民卻對孕育子女的意願不高，即使是連續六年（2018至2023年）蟬聯《全球幸福報告》榜首的芬蘭也不例外，生育率未能擺脫富裕經濟體的宿命而持續向下。

 

　　細看芬蘭的情況，當地首都赫爾辛基每周工時在40小時以下，上班通勤在23分鐘以內；公眾假期外，工作滿一年以上每年可享有30天假期，條件優越，已連續多年在「工作與生活平衡城市指數」（Cities for Work-Life Balance Index）中，名列全球三甲。而該市有薪產假最長更可達320個工作天，全球最多；同時，伴侶也有18天的侍產假，已被認定為世界上最適合做母親的地方之一。

 

　　然而，該國包括赫爾辛基在內的新地（Uusimaa）地區，在過去10年生育率呈下降趨勢，由2013年的每名婦女生育1.579個嬰兒，跌至2022年的1.257，縱然2020年和2021年新冠疫情期間曾見反彈，但疫後即見回落。

 

　　低出生率可說是全球富裕地方的通病。對此，美國著名的政治學家英格爾哈特（Ronald Inglehart）曾指出，危機感（insecurity）才能促使人思考和重視生命的根本。在一個危機重重的世界，疾病或乾旱等災難可能在一夜之間摧毀兒童生命或莊稼，家庭往往是唯一的防禦手段。但隨著財富的累積，生活更穩定，人們的危機感逐漸消退，變得會為自己考慮更多。結果，眾多生活富庶地方的生育率持續下滑。

 

　　要提高年輕一代的生育意願牽動千絲萬縷的問題，多地雖積極尋找方案，但少見成效。如新加坡在過去40年推出多項鼓勵生育的措施，包括為合資格夫婦的輔助生育治療提供高達75%補貼，在2019年花費公帑2,000萬坡元（約1.1億港元）。其他還有育兒補貼、有薪產假、稅收減免、一次性現金獎勵以及補助提供彈性工作安排的公司等。但從結果來看，收效不大，當地生育率持續向下，在2022年是1.04%。

 

圖片來源：Unplash

 

　　而香港的出生率更屢見新低，跟南韓、帛琉並列榜尾，已成為全球最低出生率的地方之一。若要扭轉這趨勢，在制定措施鼓勵生育時，必須留意聯合國人口基金報告《2023年世界人口狀況》的提醒，以避免因人口增長的焦慮而引致的兩個問題：1. 分散我們對其他重大但可解決問題的注意力；2. 成為剝奪女性權利和身體自主權的借口。換言之，措施必須要以人為本，這才是智慧城市長遠可持續發展的大原則。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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