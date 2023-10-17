  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
市場最熱點
陶冬天下缸邊隨筆快樂退休我要退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

17/10/2023

hot talk 1點鐘｜港股反彈企20天線 未上萬八都難言轉勢？｜京東終於識彈 內地消費降級「雙11」仲有無憧憬？

#雙十一 #黃偉豪 #手機設備股 #中薇證券 #09618 #香港股票 #舜宇 #京東 #科技股 #恒生指數 #央企 #02382 #航空股 #hot talk 1點鐘
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

嘉賓：中薇證券研究部執行董事　黃偉豪

 

　　以巴衝突暫受控，加上繼匯金增持四大行後，昨晚再有十間國企宣布股東增持A股或回購計劃，港股兩日插近六百點後，今早高開165點，之後反復向上，多次上試17800點惟未能企穩。在成交未能配合下，港股能否重上18000點水平？港股半日僅升不足200點，多隻藍籌股走勢仍向下，現只是早前跌浪後的反彈？京東(09618)上日創逾6年半新低後今日終見反彈，集團最新宣布「雙11」購物節下周一（23日）晚現貨開賣，取消預售環節，能否成為憧憬因素，帶來似樣的反彈？阿里巴巴(09988)緊隨其後，旗下淘寶直播在雙11購物節前夕，10月12日至23日派發10億元人民幣紅包以吸引消費者。在內地消費降級的情況下，電商平台股在秘四季能否殺出重圍？

 

 

影片網址：https://youtube.com/live/7zI8IMmVARE

 

►把時間軸拉到00:42開始 — 節目開始

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

【午間財經直播節目 一按即睇】【逢港股交易日 週一至週五下午1時】由專業主持以輕鬆、生動嘅手法，同各路專家由市場焦點、即市分析，講到樓市、鋪市，仲睇埋外匯、債市，以及商品市場，用最專業嘅角度穿梭本地同環球經濟，同你一齊喺投資路上並肩作戰！ 1點約定你，視野廣一點！

節目重溫► https://bit.ly/2T4T46z

───────────── 

更多精彩節目：

直播節目《開市Good Morning》► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE8

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多市場最熱點文章

你可能感興趣

#雙十一 #黃偉豪 #手機設備股 #中薇證券 #09618 #香港股票 #舜宇 #京東 #科技股 #恒生指數 #央企 #02382 #航空股 #hot talk 1點鐘

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk