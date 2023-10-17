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17/10/2023

畢業生人工 | 大學生期望月薪咁多！與僱主預計相差$7,500！企業最想請邊間大學畢業生？睇埋最受歡迎行業 + 機構

#打工仔 #畢業 #人工 #求職 #CTgoodjobs #畢業生 #薪酬 #就業 #調查 #僱主 #行業 #機構 #公司
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Text: Sammy Leung

　　當年大家畢業時，有沒有想過自己第一份工作的人工會是多少呢？最近，求職平台CTgoodjobs發布了《2023年畢業生薪酬及就業調查》，調查發現，畢業生的期望薪酬和僱主願意支付的薪酬差距超大，雙方期望落差超過$7,500。另外，最受畢業生歡迎的行業及機構，又是甚麼呢？

 

　　大型求職平台CTgoodjobs近日公布了《2023年畢業生薪酬及就業調查》，以網上問卷形式訪問了來自23個行業的僱主及來自本地11間大學和其他大專院校的畢業生，看看大家最新一年的畢業生期望薪酬及就業意向等等。上班最重要的一部分是人工，看看到底僱主及畢業生期望薪酬是多少？

 

畢業生及僱主期望薪酬落差為$7,545

 

　　在這次的調查發現，畢業生的期望薪酬為每月$24,838，比上年的$20,749，上升了接近20%。畢業生的期望，僱主又會不會願意支付呢？調查顯示，僱主願意支付薪酬為每月$17,293，比上年的$16,457稍升5%。但畢業生及僱主期望落差為$7,545，差距真的很大。

 

 

　　如果以各大院校為單位，香港教育大學畢業生的期望薪酬是最高的，為每月$28,333；第二名是香港理工大學畢業生，他們的平均期望每月$27,464；第三名是期望每月有$27,063的香港大學畢業生。 CTgoodjobs指，全部院校的期望薪酬都超過$21,000。

 

　　在僱主方面，企業願意給予香港科技大學畢業生最高薪酬，為$18,538；第二是香港大學畢業生（$17,991）；第三是香港中文大學畢業生（$17,476）。

 

畢業生最想做行業+公司

 

　　各位還沒工作前，一定都會有自己的理想行業及公司或機構，你當年最想入哪一間公司呢？先看看畢業生打算投身的Top5行業：

 

1.    銀行／保險／證券／金融

2.    政府／公共部門／公用事業

3.    廣告／公共關係／市場營銷

4.    會計／審計／稅務

5.    資訊科技／電子商務

 

　　今年最多人想投身銀行、保險、證券、金融相關的行業；第二是政府、公共部門及公用事業；而至於去年最受歡迎的「資訊科技／電子商務」行業，今年跌至第5名。

 

　　但他們又想入哪一間公司呢？畢業生最想投身的企業／機構Top4：

 

1.    香港政府

2.    Google

3.    HSBC

4.    Apple

 

 

　　不同行業的月薪又大約是多少呢？以下是最高人工的5大行業，大家可以參考一下，知道行情在找工作時就更得心應手。

 

　　最高人工的5大行業（月薪）：

 

1.    服装／成衣／紡織 - $19,250

2.    資訊科技／電子商務 - $18,778

3.    銀行／保險／證券／金融 - $18,325

4.    物業／地產建設／物業管理／顧問 - $18,273

5.    會計／審計／税務及餐飲 - $18,000

 

 

　　畢業生可以選擇，企業都會選擇，到底他們最想聘請哪一間大學的畢業生？企業最想聘請畢業生Top3：

 

1.    香港理工大學（53.2%）

2.    香港大學（47.5%）

3.    香港科技大學（43.3%）

 

　　工作的人工及福利都十分重要，有40.1%畢業生及70.9%的僱認為年終獎金是最吸引的員工福利； 39.0 %畢業生希望企業實行4天工作周，但大部分僱主都認為此政策不吸引，不過約6成僱主認為特別假期政策吸引，好像是生日假、生理假、結婚假等。

 

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