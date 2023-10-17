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17/10/2023

自助餐 | 10月Buffet必食推介！萬聖節、大閘蟹、和牛主題有齊！任食波士頓龍蝦+鱈場蟹腳 / 送鮑魚灌湯餃 / 網上訂快閃76折

#主題自助餐 #阿拉斯加帝王蟹 #自助餐 #蟹 #季節限定 #萬聖節 #十月
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Text: Sammy Leung

　　來到十月，想約朋友及家人食餐好，想好吃甚麼了嗎？如果大家都有不同想法，想吃不同種類的菜式，那就不如食自助餐吧，可以滿足所有人的要求！今次為大家介紹10月份不同主題的自助餐，當中有阿拉斯加帝王蟹主題、萬聖節主題、季節限定的蟹主題等等，即睇！

**以下價錢只作參考，一切以官方為準

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大閘蟹放題/ 套餐優惠！龍蝦海鮮蒸氣鍋人均$246起！酒家2小時任食大閘蟹片皮鴨+送鮑魚、蟹粉豆苗！邊間有提供3種食法？


10月自助餐│1. 馬哥孛羅咖啡廳：蟹迷必試！任食3款鱈場蟹腳+送阿拉斯加帝王蟹腳

 

　　馬哥孛羅香港酒店的馬哥孛羅咖啡廳於10 月至11月期間，以阿拉斯加帝王蟹為主打推出阿拉斯加帝王蟹自助晚餐，不論是冷盤還是熱葷，都會加入阿拉斯加帝王蟹的元素，讓大家可以享受到鮮蟹盛宴。首先，大家到馬哥孛羅咖啡廳享用自助晚餐，每枱客人都會有一份阿拉斯加帝王蟹腳。而任食的海鮮區種類超多，有3款鱈場蟹腳、三點蟹、麵包蟹、紅蟹、新鮮生蠔、波士頓龍蝦等。

 

 

　　 熱葷必食Item有即席炮製的香草牛油焗蟹腳、即煮阿拉斯加蟹腳意粉、蟹肉鮮蝦配芝士的蝦兵蟹蓋；而中式的薑葱炒蟹、豉椒炒蟹、椒鹽軟殼蟹及日式香辣炸軟殼蟹就會輪流更換，一聽就知道不可錯過。

 

 

 

 

 

 

馬哥孛羅咖啡廳阿拉斯加帝王蟹自助晚餐

日期：2023年10月1日至11月30日晚上6時半至10時

地址：九龍尖沙咀海港城馬哥孛羅香港酒店 1 樓

價錢(另加一服務費)

-星期一至五 成人$618起、小童$378起、長者$568起

-星期六、日、公眾假期及前夕 成人$688起、小童$428起、長者$628起

詳情按此

 

下一頁：蟹宴自助餐食冰鎮鮮蟹+蟹粉小籠包！指定日子食火炙A5和牛壽司

 

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