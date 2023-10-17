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17/10/2023

【FOCUS】中國再啟主場外交，一帶一路雄心更大

#一帶一路 #外交 #主場外交
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 　　中國後疫情時代的最重磅主場外交－－第三屆一帶一路國際合作高峰論壇，周二（17日）在北京揭幕，俄羅斯、匈牙利、泰國、印尼、越南、智利、巴基斯坦等多國政要齊為座上賓，共賀倡議提出十周年（2013-2023）。對東道主中國而言，續以互聯互通和高質量發展，推動全球南方團結、繁榮之外，還有更大的雄心。


十年萬億美元，成果包羅萬有


　　說到一帶一路，除了耳熟能詳的「絲綢之路經濟帶」和「21世紀海上絲綢之路」，除了聯想到中巴經濟走廊、有「鋼鐵駝隊」之稱的中歐班列、最新開通的印尼雅萬高鐵，還有甚麼？

 

中國電力建設集團承建的安哥拉抗旱供水工程。


　　原來，匈牙利的寧德時代電池廠、馬達加斯加的雜交水稻田、安哥拉的抗旱供水工程、阿聯酋的風力發電場、土庫曼斯坦的天然氣田、馬爾代夫的跨海大橋、斯里蘭卡的科倫坡港口城……包羅萬有。

 

　　據國新辦發布的白皮書，截至6月底，中國與五大洲的152個國家、32個國際組織，簽署了200多份共建「一帶一路」合作文件。另據復旦大學綠色金融與發展中心報告，十年來中國累計投入資金逾一萬億美元，截至上半年，施工參與最多的三大行業分別是地產、能源、交通，投資（包括貸款、股權投資）參與最多的三大行業則是礦產、交通、能源。

 

發展、安全、文明新敘事主張

 

　　從論壇主題「高質量共建一帶一路，攜手實現共同發展繁榮」可見，下一個十年的重點，除了繼續包括基礎設施（如高鐵）、戰略資產（如港口）、大宗商品（如鋰礦、油氣）等的硬聯通，還將關注綠色減碳、數字經濟、標準共享、留學旅行等軟聯通。數據更顯示，相比2018年頂峰時期，投資趨勢正轉向「小而美」，上半年項目平均規模為3.92億美元，縮水48%。

 

俄羅斯總統普京攜一眾能源巨企負責人再次訪華。(AP)


　　另一關注點則是，今次出席高峰論壇的國家元首數會否超過上屆的29位，以及攜一眾能源巨企負責人訪華的俄羅斯總統普京，會簽署何種有意義的協議。


　　中國借今次論壇團結全球南方並展示影響力，再想深一層，回想最高層分別於2021年9月聯大會議、2022年4月博鰲論壇、今年3月提出「全球發展倡議」、「全球安全倡議」、「全球文明倡議」，更大的雄心指向借一帶一路，從發展、安全、文明三個層面構建國際秩序新主張，最終實現「建立人類命運共同體」的最高目標。

 

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