  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
政經范局
FOCUS政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

17/10/2023

加沙末日：被高估的善，和被低估的惡

#大國博弈 #加沙 #以色列 #哈馬斯 #伊拉克 #加沙末日 #以巴戰爭
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　當內塔尼亞胡政府向加沙城以北的110萬居民發出通牒，勒令他們在24小時之內撤離之時，為了今天這場戰爭去翻查以巴千年恩怨的史書就已喪失意義，因為這段歷史的全新一頁就在我們眼前揭開。

 

加沙遭到歷時一周的懲罰性轟炸（美聯社）

 

　　在拜登總統的「默許」，和兩個美軍航母打擊群對伊斯蘭世界的威懾下，以軍在一周時間內向加沙傾瀉了至少6千枚各類炸彈，使得這座全球人口密度最高的難民城市，高峰期平均每30秒就會綻開一股死神的奪命硝煙。

 

　　以軍在這場飽和的懲罰性轟炸中，展示出一支在耶穌誕生後第21世紀，中東最強大軍隊的摧毀力量。一座座建築物在精確爆破中轟然倒下，當地面戰終於到來之時，以色列國防軍士兵們首先要克服的，將是斷壁殘垣之下傳出的撲鼻屍臭。

 

我們再無必要翻看歷史

 

加沙居民被勒令撤出城北（美聯社）

 

　　由於在戰爭爆發之時，加沙城和邊界對面的以色列居民一樣都躲進了地下室，現在不僅難以確定有多少人已經死在瓦礫之下，同時也難以確定有多少埋在瓦礫下的人仍活著。

 

　　但是，即將迎來的並不是一場黃金七十二小時的緊急救援，而是一場加沙前所未見的地面戰，根據以色列防長加蘭特的說法，這場地面戰的目的，是「從地表上滅除哈馬斯。」如果地下仍有活人的話，他們即將迎來的也只會是鑽地彈、燃燒彈的毀滅性攻擊。

 


　　誰有權審判誰該死？用哈馬斯的血腥襲擊作為對加沙濫炸的理據，從時序來看並不成立。因為早在此次襲擊之前，以軍就已經不時轟炸加沙，包括精確爆破建築物，以殺死窩藏在內的哈馬斯武裝分子。而這一回只是規模更大，且沒有預警。

 

被殺害巴人兒童是哈馬斯「共犯」？（美聯社）


　　21世紀中東城市遭到重炮轟炸的這一幕，其實還不是以色列揭開：在美國最初對伊拉克發動戰爭時，全球公眾無一不被「不見血」的高科技軍事所迷惑。當時，身處巴格達的外國記者可以安坐在市中心的酒店頂層，直播聰明炸彈和巡航導彈譜下的戰爭交響曲，而不必擔心酒店轟然倒下。

 

　　「不見血戰爭」於是建立了一種「信仰」，即只有惡棍才會被打死，平民只需要等待轟炸結束，就可以拍掉身上的灰塵，然後拆除薩達姆塑像。但這種情況在2004年改變，由於美軍對佔據伊拉克中部戰略要津的費盧傑久攻不下，終於決定動用坦克和重炮轟城。

 

從不見血戰爭到懲處共犯

 

被綁架以色列人質是極右翼「共犯」？（美聯社）

 

　　對費盧傑的轟炸會否殃及平民，在當時引發極大爭議。但由於當地居民和正逃避美軍追捕的薩達姆同屬遜尼派，這使得整個城市的「共犯」嫌疑，為炮擊提供了合理性。薩達姆於兩年後被捕並被問吊，而美軍發動攻擊的理由卻最終證實是出於虛假情報。

 

　　「共犯」概念自此之後肆虐黎巴嫩、阿勒頗、加沙，中東的一座座城市相繼遭到重炮轟擊，擠滿居民的城市冒出巨大黑煙，成為本世紀文明之惡的寫照。由於這種惡蔓延到世界每個角落，當以色列平民被屠殺，被綁架時，他們同樣被一概畫定為「共犯」。

 

　　對「共犯」的追究，實際上要求我們用一種簡單而粗暴的方式，來看待延續千年的族群和宗教矛盾，於是支持以色列和哈馬斯的人士就像參加一場校際辯論賽般，千方百計找尋正反理由，以便把整個種族釘上十字架。

 

　　　圍繞著加沙末日湧現的各種極端思潮，影響遠超重炮對城市的轟炸，它反映當代人性的善意正在消退，惡意正在膨脹。對「共犯」的鞭撻使得我們對社會和個體關係的理解倒退至中世紀，而中世紀的代名詞，卻正是文明的「至暗至黑」。

 

加沙將成為伊斯蘭新聖城

 

有多少活人被埋在瓦礫下？（美聯社）

 

　　當國家政府也以一種羅馬時代的思維來清除敵人時，歷史只會永劫輪迴。110萬巴人被勒令向加沙南部奔逃的這一幕，就是這場輪迴的全新開端。正如以色列人永不會忘記在耶路撒冷被羅馬圍困及驅逐；從現在開始，伊斯蘭世界也不會輕易忘記加沙巴人被趕出家門。

 

　　加沙本非歷史名城，它的城市規模是在以巴衝突的過程中，由巴人難民匯聚而擴大。它象徵了巴人的流離失所，和在圍牆之內自生自滅的屈辱，它因此被形容為一座長40公里，寬10公里的「露天監獄」。

 

　　對加沙居民的驅逐行動把這座城市逼入了一個轉折點，它將化身為一座伊斯蘭的新聖城，全世界穆斯林自此將緊盯它的安危。這就意味著驅逐行動非但不會奏效，反而導致實施者永無寧日。這個結局為一場更持久戰爭敲響戰鼓，或許就是哈馬斯這回飛蛾撲火的終極目標。

 

　　對於一場殺戮，信神者上帝自會審判，無神論者歷史自會裁決。旁觀者與其進行無需承擔任何後果的追究「共犯」，不如警惕善惡的此消彼長，因為撒旦常穿著天使的外衣。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多政經范局文章

你可能感興趣

#大國博弈 #加沙 #以色列 #哈馬斯 #伊拉克 #加沙末日 #以巴戰爭

更多世事政情文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk