天氣 | 東北季候風殺到！重陽節連假最清涼！氣溫跌至22度、一區跌至1字頭！落雨落到幾時？即睇未來9日天氣情況

自颱風小犬遠離香港後，天氣逐漸開始轉涼，大家開始換上長袖衫褲了嗎？近日天文台表示一股清勁至強風程度的東北季候風在本周後期影響廣東沿岸，今日開始會有幾陣驟雨，及後日子雨勢有時較為頻密，香港天氣亦會進一步變涼。即睇未來9日天氣預報！

【10月17日更新】

天文台預料一股季候風補充會在接近週末抵達華南，並為該區帶來有雨的天氣，今日開始出現驟雨，直到本周末。隨著高空反氣旋增強，下周初至中期華南沿岸天色逐漸好轉，早晚會較涼。

除了季候風外，天文台又預計一股清勁至強風程度的東北季候風殺到，會在未來一兩日影響廣東沿岸。同時位於南海中部越南附近的低壓區已增強為熱帶低氣壓，並移向北部灣一帶，不過現與香港保持800公里左右的距離，對本港直接威脅不大。

至於目前天氣方面，今日大致多雲，有幾陣雨，天氣稍涼。天文台今晨7時亦宣佈強烈季候風信號現正生效，提醒大家注意離岸及高地吹強風，星期三至四下雨機率屬於高，大家出門記得帶備雨具。另外，10月23日是重陽節，大家將迎來3日連假，亦是未來9日內最涼的日子，全港整體最低氣溫跌至22度，大家前往掃墓的話，應該會感到陣陣涼意！而預測最低氣溫的地區是打鼓嶺，會於10月21日跌到19度！

10月21日分區氣溫（圖片來源：天文台）

未來9日天氣預報

10月18日（星期三）︰23℃ 至 26℃

10月19日（星期四）︰24℃ 至 27℃

10月20日（星期五）︰23℃ 至 28℃

10月21日（星期六）︰22℃ 至 26℃

10月22日（星期日）︰22℃ 至 26℃

10月23日（星期一）︰22℃ 至 27℃

10月24日（星期二）︰23℃ 至 29℃

10月25日（星期三）︰23℃ 至 29℃

10月26日（星期四）︰24℃ 至 29℃

（圖片來源：天文台）