樓價︳全球房地產泡沫指數2023出爐！香港8年來首擺脫泡沫高危區！港人不吃不喝幾多年先買到樓？出租單位幾年先填到樓價？

經常聽到大家訴苦，「做到隻積咁嘅樣」，對上車買樓仍然遙遙無期！瑞銀近日公布全球房地產泡沫指數2023，發現香港自2015年後，首次脫離「泡沫風險」的範疇，但香港人依然需要花上20多年、不吃不喝才能買樓，真是絕望！即睇報告詳情，看看哪些地方的樓價最高！

僅得2個城市仍處於房地產泡沫風險區！香港近8年來第一次擺脫？

房地產泡沫是指樓價極高，高到與其實際價值不符，當房地產泡沫指數大於或1.5就屬泡沫高危區；0.5至1.5則為樓價被高估；-0.5至-.5就是合理價格。過去2年通脹率飆升，令全球金融中心房地產市場失衡平均急劇下降。香港的樓價一直高企，很多人都說難以負擔。事實上，在瑞銀的全球房地產泡沫指數報告中，香港一直處於泡沫高危區，不過今年情況有變，竟然跌到「樓價被高估」的範疇，排第6名，是自2015年首次擺脫泡沫高危區！按通脹調整的樓價亦回落至2017年水平，更比去年年中累計下跌7%！反而蘇黎世及東京仍在泡沫風險區，東京低抵押及通脹率並未影響到市場，導致樓價一直高企！

（圖片來源：Envato）

全球房地產泡沫指數2023

1. 蘇黎世（1.71）

2. 東京（1.65）

3. 邁阿密（1.38）

4. 慕尼黑（1.35）

5. 法蘭克福（1.27）

6. 香港（1.24）

7. 多倫多（1.21）

8. 日內瓦（1.13）

9. 洛杉磯（1.03）

10. 倫敦（0.98）

11. 特拉維夫（0.93）

12. 溫哥華（0.81）

13. 阿姆斯特丹（0.80）

14. 斯德哥爾摩（0.74）

15. 巴黎（0.73）

16. 悉尼（0.67）

17. 米蘭（0.49）

18. 紐約（0.47）

19. 新加坡（0.47）

20. 馬德里（0.46）

21. 波士頓（0.34）

22. 三藩市（0.27）

23. 杜拜（0.14）

24. 巴西聖保羅（0.09）

25. 華沙（-0.28）

樓價下跌仍需不吃不喝25年才能上車！要出租單位44年才能應付樓價？

聽到樓價回落也別開心得太早，因為瑞銀以平均樓價及平均年薪，估計了25個城市一個高技術、從事服務性行業員工需要用多少時間才能置業。結果在香港，一個人最多需要不吃不喝25年才能買到一個650呎、近市中心的單位！大幅拋離第2難應付的城市—東京，東京市民需要12至17年才能買同類型房屋！而最快「上車」的城市是邁阿密，平均只需4至6年就可以買到同樣條件的單位，與香港相差超過至少5倍的時間！

（圖片來源：Envato）

高技術、服務性行業員工購買650呎、近市中心單位所需時間

1. 香港（20至25年）

2. 東京（12至17年）

3. 特拉維夫（10至14年）

4. 倫敦（10至13年）

5. 新加坡（9至12年）

6. 慕尼黑（8至10年）

7. 巴西聖保羅（7至11年）

8. 紐約、蘇黎世、日內瓦（7至9年）

9. 米蘭、悉尼、阿姆斯特丹、溫哥華、法蘭克福、華沙、洛杉磯（6至9年）

10. 杜拜、波士頓、斯德哥爾摩、多倫多（5至7年）

11. 馬德里、三藩市、邁阿密（4至6年）

在香港，不少人買了一個單位也選擇出租，以收到的租金幫補供樓，不過這個「如意算盤」恐怕沒有那麼容易實現。根據報告，香港人即使完成置業並放租，也要持續收取39至44年的租金才可完全應付樓價！至於需要最長時間的地方為特拉維夫，需要38至47年！看來香港及特拉維夫的樓價不相伯仲！而邁阿密依然是最易以租金抵檔樓價的地方，只需14至16年就能還清！





以租金幫補供樓所需時間

1. 特拉維夫（38至47年）

2. 香港（39至44年）

3. 日內瓦（38至43年）

4. 慕尼黑（36至43年）

5. 法蘭克福（34至40年）

6. 東京（29至37年）

7. 巴黎（28至33年）

8. 悉尼（26至32年）

9. 斯德哥爾摩（23至29年）

10. 倫敦（22至26年）

11. 新加坡（21至26年）

12. 多倫多（20至24年）

13. 溫哥華、波士頓（20至23年）

14. 馬德里（19至24年）

15. 紐約（20至22年）

16. 洛杉磯（18至23年）

17. 巴西聖保羅（17至22年）

18. 三藩市（18至20年）

19. 華沙（17至20年）

20. 杜拜（14至17年）

21. 邁阿密（13至16年）