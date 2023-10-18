  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
主場·日本
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

18/10/2023

日本旅行飲食不可不知！雞蛋三文治內該是蛋沙律定玉子燒？甚麼是狐狸烏冬、狸貓蕎麥麵？關東關西大不同！

#大阪 #關東 #旅遊 #日本 #雞蛋三文治 #冷知識 #0+3 #日本旅遊 #生活Tips #東京 #關西 #點菜 #玉子燒 #九条葱 #腐皮 #蛋沙律 #蕎麥麵 #京都 #油揚 #天婦羅碎 #出汁 #江戶風 #烏冬 #日式高湯 #鰹魚湯
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Katty

    Katty

    資深旅遊人，曾於《U Magazine》、《新假期》出任高級記者及高級編輯，主攻日本線。自小喜歡日本，美食、風景、溫泉、時裝、雜貨、動漫、日劇、偶像……瓣瓣鍾意！最愛分享最新、最人氣、最捐窿捐罅日本旅遊資訊，不視日本為「家鄉」，視日本為「主場」。

    主場·日本

    逢星期三刊出

　　香港人都喜歡食日本菜，我身邊更有些朋友為了方便去日本時點菜而學日文！不過，就算你識睇餐牌上的日文，都未必代表你點的菜，就是你心目中所想吃的東西！我想說的，就是關東人及關西人對某些食物上的「定義」是有所不同！最容易發現的，就是「雞蛋三文治（たまごサンド）」，有時會吃到夾著蛋沙律，有時又會是玉子燒，為甚麼呢？原來除了外國遊客，日本有很多人都不知道！

 

日本旅遊冷知識 | 01 雞蛋三文治：夾著蛋沙律還是玉子燒？

 

　　我超級喜歡食日本的雞蛋三文治（たまごサンド／Tamago Sando），朋友在便利店買早餐，一般都會買飯團，而我通常會買雞蛋三文治。軟軟的麵包，夾著用切碎的雞蛋及蛋黃醬製成的蛋沙律，簡單又美味，諗起都肚餓！在關東的cafe或喫茶店點雞蛋三文治，絕大部分都會出現這樣的「蛋沙律三文治」。

 

　　不過，去到關西的cafe或喫茶店，雞蛋三文治入面通常都是夾著玉子燒，特別在京都，玉子燒是特別厚的！關東關西有這個分別的原因不明，有說法是指關東的喫茶店是開店前準備好食材，製成蛋沙律就最方便，客人落order後把蛋沙律夾在麵包中間就可以；但關西人比較節儉，預先製作食材有機會做成浪費，所以便會選用即煎的玉子燒。

 

在關西吃到雞蛋三文治，一般是夾著厚厚的玉子燒。

（圖片來源：IG@rojiya0122）

平常在便利店買的雞蛋三文治，原來都是「關東風」，入面是蛋沙律。

（圖片來源：PR Times）

 

下一頁：更多日本旅遊飲食冷知識！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多主場·日本文章

你可能感興趣

#大阪 #關東 #旅遊 #日本 #雞蛋三文治 #冷知識 #0+3 #日本旅遊 #生活Tips #東京 #關西 #點菜 #玉子燒 #九条葱 #腐皮 #蛋沙律 #蕎麥麵 #京都 #油揚 #天婦羅碎 #出汁 #江戶風 #烏冬 #日式高湯 #鰹魚湯

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk