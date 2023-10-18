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18/10/2023

日本網民票選！韓國浪漫喜劇Top10：社內相親只排第2？媽媽愛上明星講師 / 大學生與九尾狐同居 / 朴敏英出租婚姻

#日本 #喜劇 #推薦 #浪漫 #排行榜 #浪漫喜劇 #日本網民 #韓劇
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Text: Sammy Leung

　　喜歡看韓劇的朋友要注意！如果你最近已追完自己想看的韓劇，又不知道接下來要看甚麼的話，就要看看以下這個排行榜。最近，日本網站rankingoo公布了最新韓國浪漫喜劇推薦排名，找出日本網民最愛的2020年後上映的浪漫喜劇，以下這些劇集，你看過沒有？

 

延伸閱讀：日本網民票選！人氣韓國女演員Top10：宋慧喬只排第3？孫藝珍竟不入5強？睇埋女演員劇集推介

 

韓國浪漫喜劇│第10位. 戀愛大戰 - Love to Hate You：討厭輸給男人的女律師 vs 討厭女人的頂級演員

 

　　第10名是2023年所播出的《戀愛大戰》由金鈺彬、劉台午、金志勳主演，故事講述女主角呂美蘭是一位新人律師，她工作的律師事務所是專門負責娛樂圈官司，而她病態式地討厭輸給男人，所以為了獨自生存下去所以要成為律師，出人頭地。而對呂美蘭而言，戀愛只是為了收集男人類型的數據。另一方面，男主角南強豪是一位韓國頂級演員，被譽為愛情劇匠人，但其實私下是病態式地討厭女人，更不喜歡談及戀愛。到底二人是怎樣認識及發展成愛情，最後得到治癒？大家可以在Netflix上看到哦！

 

圖片來源：YouTube@Netflix K-Content

 

圖片來源：YouTube@Netflix K-Content

 

圖片來源：YouTube@Netflix K-Content

 

預告：


下一頁：日本網民票選韓國浪漫喜劇第9位

 

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