  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
我要退休
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休財識兼收樓市亮話樓市點評女子愛財基金債券攻略趣味投資法Make Money經濟不停學親子理財生財有道教材攻略。學得要精
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

18/10/2023

退休收息股趁低吸納策略

#退休 #理財 #香港 #股票 #收息股 #投資
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　連續兩次和大家檢討過，我在本欄提供的五隻退休收息股，包括中華電力（00002）、長江基建（01038）、領展（00823）、中移動（00941）和香港電訊（06823）。

 

　　上次已經預告過，今日會和大家探討一下，應否趁現時股市低迷時，吸納或增持以上的收息股。

 

　　首先，我要強調，經過檢討之後，以上的收息股，在派息方面都沒有大問題，因此，「趁低吸納」這個議題才成立，否則就不用再討論了。

 

　　從投資者的角度，如果你剛開始部署退休，還未買入任何一隻收息股，這當然是個好機會，因為現在這批股票的股價，比起2021年我推介時，除了中移動之外，其餘平均都回落了兩成左右。而且，現價買入，息率比2021年初高了近兩厘，Margin Of Safety（安全邊際）絕對足夠，即是說，買入之後也會很安心。

 

現時股市低迷，不排除仍有下跌空間。(Shutterstock)

 

　　不過，即使如此，我建議大家不要一次過買齊你心目中的股票數量，因為現在的投資氣氛仍然薄弱，不排除仍有小量下跌空間。我認為，買入八成左右的數量已經足夠。如果後市再跌，便再買；如果後市喘定並回升，就等個別股票的股價調整才買入。

 

　　至於未買齊收息股的投資者，就正如剛才我所說，現在是不錯的時機，絕對值得加注。如果你所欠的數量不太多，就一次過買齊；如果尚欠很多，則可以考慮分兩注，具體操作和未入市者一樣。這樣做，一方面你可以拉低成本價，另方面就可以提高股息回報。

 

　　至於已經買齊的投資者又如何？我認為，這個要看你是否有充裕的流動資金，以及是否願意承受少許投資風險。若否，你就繼續持有手上的股份，但要定期檢討這些股票的業績和派息，然後繼續過你的退休生活。

 

　　但如果你有多餘資金，又可以承受一些投資風險，我會建議你在現水平再買入一些，作為中短線投資（買入多少也視乎你的實力和持貨能力），等到這些股份的股價有兩成左右的升幅，你就可以沽出，賺取當中的差價；如果市況一直疲弱，你就繼續收息。最重要是你有持貨能力，以及這些股票的基本因素沒有變化。

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多我要退休文章

你可能感興趣

#退休 #理財 #香港 #股票 #收息股 #投資

更多財智文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk