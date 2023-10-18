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18/10/2023

移民英國 | 倫敦打工記：我老闆是猶太人！對於以巴衝突，居英港人該怎樣表態？先了解別國文化、歷史背景免出事！

#巴勒斯坦 #種族 #以巴衝突 #社交場合 #打工 #哈馬斯 #政治取態 #職場 #倫敦 #以色列
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

Photo: 由作者提供

　　10月7日，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）持槍突襲一場在以色列南部舉辦的音樂節，更越過邊境突擊以色列，讓以色列時隔半世紀再次進入全面戰爭狀態。過往生活在香港，常在國際新聞看到中東戰爭、以巴衝突，對相隔半個地球的我們來說，甚有距離感，還不如追看MIRROR十二子的花邊新聞；但移民英國後，身邊環繞著來自世界各地的人，尤其在倫敦，有高達四成的移民人口，面對這些國際大事是否仍能抱著事不關己的態度？關事的人，總有一個喺左近，如果對別國的文化、歷史完全不了解，好易出事，正如在愛爾蘭人面前稱呼他是英國人，有些人可能會很介意，也不是每個蘇格蘭人都認為自己是英格蘭人，這些關乎到他們的家國情仇。

 

　　我來到英國後，一直在咖啡店打工，店舖氣氛不錯，同事相處融洽，直到以巴開戰，氣氛突然沉重起來，事關老闆正正是來自以色列的猶太人。誰也沒想過戰爭會離自己這麼近，畢竟在香港生活多年，對國際關係的認識普遍薄弱，亦很少有哪個認識的人，會受到戰火牽連，如何在職場上處理這些敏感議題竟成了一門學問，應該表態支持以色列，還是當沉默的旁觀者？

 

 

　　同事看到新聞後，都第一時間慰問老闆，祝願他的家人朋友安好，上班時除了寒暄幾句，閒話家常，也識趣地儘量避免提起這場戰事。這並不代表他們政治冷感，不關心國際大事，而是倫敦太多來自世界各地的移民，我們不可能了解每個人的文化背景，說話稍有不當，很容易觸及對方的底線，畢竟以巴的百年恩怨與其宗教、歷史有著千絲萬縷的關係，究竟哪方正義，何謂正確，難以二元分立地作出判斷。哈馬斯屠害平民實為不道德，但熟悉西方歷史的大概會了解，以色列數十年來不斷在巴勒斯坦拓展猶太殖民區的暴行，或許就是哈馬斯屠城的導火線。

 

 

　　別國的事，有理說不清，值得留意的是，這裏很少人會急於表態支持某方，但我們同情受戰火央及的朋友，無辜的平民百姓，不管他是巴勒斯坦的平民還是以色列人，這與種族、宗教和立場無關，而是動了身以為人的惻隱之心，但願世界和平。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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