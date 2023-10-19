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19/10/2023

一頭煙

#零售數據 #美國經濟
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　　今時股市真個一頭煙。原因？太多的「亂事」湧現一起，先講經濟的。

 

美國公布9月零售數據按月升0.7%，9月工業產值按月升0.3%，9月製造業產出按月升0.35%，這都是十分強勁的經濟表現，於是股、債價俱跌。但如細看這三個升、升、升的背後推手，並不是經濟，而是季節調整。如扣去季節性調整的影響，9月零售是按月跌5.4%，9月工業產出是跌1.7%，而9月製造業是跌0.5%（圖一、二、三、四）。

 

 

 

 

 

　　你是投資者，你應賭數據勁，美聯儲局要加息；還是要賭數據弱，美聯儲局不能加息，以至要考慮減息？

 

　　這些季節性調整一直都將數據作出「良好」的修訂。拜登拿這個往季節調整的經濟數據，就可以證明「拜登經濟」好，各位選民，下屆記得選我。

 

　　愚民會受「言勻」（編按：音「昆」），但精明的經濟分析者又會不會受「言勻」呢？一時時。最近不少證券公司開始「反抗」了，例如高盛就指出，自今年6月以來的新申領失業救濟人數不是如政府所言，跌了，反而是升了（圖五）。新申領失業救濟人多了，即是消費者無錢消費，又或要碌卡度日。這對以消費為主力的美經濟，對其GDP增長是拖後腿，還是有提振？

 

 

　　前晚(17日)公布了這些「升、升、升」的經濟數據，市場對加息預期大大提升了（圖六）。兩年期美債息升上5.23%，2006年的高位是5.275%，再前就到2000年12月了（圖七）。

 

 

 

美按揭利率23年高

 

　　同樣被拖高了的是按揭利率，接近8%，是23年來的高息位（圖八）。

 

 

　　其他債息也一併升了，不一一詳述。

 

　　拜登政府公布對華進一步限售芯片，NVIDIA股價跌了近7%（圖九）。對NVIDIA股東最不想看到的一張圖是圖十，這是NVIDIA股票跟之前出現過的加密幣爆破，疫情拖累的平均走勢相若。如果歷史真重演的話，NVIDIA股東要小心了，因NVIDIA之死，不是你技術不好，而是你跟最大市場做生意，是政治不正確呀！

 

 

 

　　除了數據亂，息混動之外，還有個以巴戰事。拜登本於周三去中東斡旋，但一個炸彈落了在間巴勒斯坦醫院，死了小孩，全世界都指不人道。中東諸國更怒了，對拜登就無面俾，中東領袖拒與拜登會面，今次拜登是在家門內外都要夾著尾巴走了（圖十一）。

 

 

　　拜登拜拜。

 

　　面對以上最一頭煙的怕是美儲局。「加，不加？不減，減？」

 

　　你叫我做鮑威爾？高盛話，新申領失業救濟人數是升不是跌呀！

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
 

 

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