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19/10/2023

深圳交通｜福田口岸增3條免費穿梭巴士線！星期六日、假期限定！經COCO Park、深業上城共8大商場！即睇巴士服務時間

#0+3 #深業上城 #穿梭巴士 #巴士線 #北上消費 #免費 #COCO Park #深圳 #KKONE #福田口岸 #路線 #免費巴士
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Text: Sammy Leung

　　深圳又有新的免費巴士線？早前在深圳的深圳灣口岸推出了3條免費巴士路線，大家記得嗎？而最近，連福田口岸都有3條新的免費巴士路線，當中會經不少港人常去的熱門地點，包括KKONE、COCO Park、深業上城等等。即睇3條全新免費穿梭巴士線的路線及服務時間，大家假日北上消費，又多一個交通選擇了。

 

延伸閱讀：

深圳交通｜深圳灣口岸3條全新免費穿梭巴士線開通！經萬象天地、海岸城、歡樂海岸！即睇巴士路線玩樂推介

 

　　為刺激市民及遊客消費，福田區政府聯合深圳巴士集團推出了「福田歡樂購」免費巴士服務，在10月14日上午9時正式開通了3條由福田口岸開出的免費穿梭巴士線，分別為「福田歡樂購」A線、「福田歡樂購」B線及「福田歡樂購」C線。不過要留意的是，免費穿梭巴士線服務時間為假日（含香港法定假日）及周末，而這個服務會去到2024年1月1日。深圳巴士集團在微信中也公布了A線、B線及C線巴士的路線，全部都由福田口岸公交總站為起點，3條路線分別如下：

 

福田口岸穿梭巴士│1. 「福田歡樂購」A線

 

路線：福田口岸公交總站→下沙(KKONE、中洲灣)→市眼科醫院(印力中心)

 

 

服務時間：

去程 - 上午9時至下午8時

回程 - 上午10時半至下午9時半

 

推介商場：KK ONE商場

 

　　A線其中一個推介地點是商場KK ONE，面積達10萬平方米的KK ONE共五層，有2,000多個停車位。商場以年輕時尚為主題，集購物、特色餐飲於一身，餐廳方面有西貝莜面村、探爐烤魚、喬木四季椰子雞、太二酸菜魚等等，很多都是港人最愛。另外，這個商場還有IMAX巨幕影院，喜歡看電影的朋友必去！

 

 

地址：深圳市福田區濱河大道9289號京基濱河時代KK ONE

營業時間：星期日至星期四上午10時至下午10時

 

下一頁：B線經卓悦中心、COCO Park

 

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