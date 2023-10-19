職場女王Son姐 | 摩根大通CEO、Elon Musk講AI！有人工智能真可Work life balance？2個建議迎接AI挑戰

隨著AI愈來愈普及，是否就等於我們的工作將會被AI替代取代？如果真如此的話，我們日後何以為生？不如先看看最有條件本錢全面推行實行AI化的國際頂尖金融CEO怎樣說？

摩根大通CEO近日接受訪問時公開說，AI將成大勢是不爭的事實，但採用AI工具，無可避免會導致一些工作職位被削減，同時間會大幅改善員工的工作生活質素。CEO預測，未來除了長命百歲是等閒，員工每周只需要三天半工作。

即是說，AI的採用發展，不是為了取代員工，反而是為了改善員工的工作環境生活質素。把不需要人做的工作交給AI做，就可以減輕員工的工作量，work life balance不是夢！

還在擔心自己的工作會被AI取代的香港人，可以安心放心了吧？我敢講我有生之年，以上的工作條件狀況都不可能在香港出現！所以不要再投訴工時長，冒著極端天氣幾危險都要衝出去返工，要不是僱主老闆們堅持『人性化」，不願意投資花錢買AI System，大家會咁容易保得住份工？想要work life balance? 先看看自己的bank balance吧！

話雖如此，人始終要與時並進，未雨綢繆，未來社會的確會面對亦都需要面對AI技術帶來的種種挑戰，很多今時今日我們認為是天之驕子人上人的專業，包括會計師建築師律師機師甚至醫師的工作，都可以被AI取代。能夠留下的，必定是每個行業中的翹楚，擁有不能被AI取代條件和能力。那究竟是甚麼條件和能力呢？

面對來勢洶洶的AI挑戰，Elon Musk接受美國財經媒體專訪時提出的疑惑，「如果AI可以比你把工作做得更好，我們工作的成就感、生活的意義何在？」他的疑惑，摩根大通CEO提供了答案。

當記者問及新世代該如何應對發展帶來的種種衝擊挑戰的時候，Elon Musk說了他會給自己子女的兩個建議：

一）儘可能做一些對社會有用處的事

二）重新思考工作與生活的平衡

眾所周知，Elon Musk是工作狂，竟然會有「投注所有心血時間不斷創新打造業務，是否值得。為此犧牲了和親人朋友的相處時間。但結果到頭來有AI可以做到，想來覺得不合理。」他的反思反問，問得很有哲理。想深一層，犧牲了的何止關係？失去了甚麼，得到了幾多？肯定賠上了的，還有身心靈健康！

歸根究底，有沒有AI的出現也好，居安思危，與時並進，本來就是必須。未來的變化無人可以預測，自我強化無人可以阻撓。未來來勢洶洶，以不變應萬變是坐以待斃。唯一出路，就是強大自己，自會有勇氣有信心面對拆解未來種種一定會出現的挑戰。