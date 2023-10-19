2023全球最型格社區Top40出爐！香港一地方跑贏東京、首爾入選Top10成亞洲第一！熱門旅遊點首爾、台北、大阪有哪些小區入選？

對你來說，香港哪一個地方是最型的呢？可能大家心中都有不同的答案及原因。近日，《Time Out》公布今年「2023全球最型格社區」排名，當中有包括了40個不同地方的社區，而香港更有一地方竟然打進五強，成為今年的亞洲第一，到底在大家的心目中，哪個地方是最型格呢？

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《Time Out》今次收集了超過50個城市讀者及編輯的意見，一共有12,000人，找出今年「2023全球最型格社區」排名，先一齊看看這40個社區，到底是甚麼來頭！

「2023全球最型格社區」排名

第40名. 迦納 阿克拉「Cantonments」

第39名. 曼谷「Song Wat」

第38名. 多倫多「The Annex」

第37名. 大阪「道頓堀」

第36名. 蒙特婁市中心

第35名. 馬尼拉「Bonifacio Global City」（BGC）

第34名. 台北「中山區」

第33名. 奧克蘭「龐森比」

第32名. 伊斯坦堡「Bebek」

第31名. 雅典「Exarcheia」

第30名. 墨西哥城「San Miguel Chapultepec」

第29名. 巴塞隆拿「El Clot」

第28名. 布拉格「Vinohrady」

第27名. 三藩市「Richmond District」

第26名. 邁阿密「Coral Gables」

第25名. 首爾「漢南洞」

第24名. 倫敦「國王十字車站」

第23名. 巴黎「Haut-Marais」

第22名. 柏林「Neukölln」

第21名. 開普敦「Sea Point」

第20名. 格拉斯哥「West End」

第19名. 芝加哥「海德公園」

第18名. 葡萄牙 阿爾馬達「Costa da Caparica」

第17名. 悉尼「Enmore」

第16名. 愛丁堡「Leith」

第15名. 紐約「Fort Greene」

第14名. 新加坡「中國城」

第13名. 洛杉磯「Arts District」

第12名. 法國 馬賽「Cours Julien」

第11名. 利物浦「Baltic Triangle」

先看看第11至第40名中，有不少地方都是香港人常去的旅遊地點，好像是首爾、大阪、新加坡、三藩市都有地方入選。第25名的是最近韓國首爾文青購物聖地「漢南洞」，這個小區十分近梨泰院，有很多新的咖啡店、好吃的美食，更有很多時裝小眾品牌，是Shopping的好地方！

圖片來源：Unsplash@rawkkim

第34名是台北的「中山區」，這地方有不少知名景點，好像是台北市立美術館、行天宮等等。美食的種類也超多，大家可以選擇走進咖啡店歎一杯咖啡，或者是吃一些台灣風味餐廳，如果走過一點，更可以到充滿藝術氣息的赤峰街，文創店、手作店、茶館都有，是一個消磨時間的好地方。

而第37名是大阪的「道頓堀」，這個地方是去大阪必去的地點，應該大家都不陌生！成條街都是美食和娛樂，打卡必去的固力果招牌，港人最愛的藥妝店，更有必食的蟹道樂及拉麵店，正！

圖片來源：Unsplash @Juliana Barquero

曼谷可能大家常常去，但曼谷的「Song Wat」大家有沒有去過？第39名的「Song Wat」是曼谷老城區的街道。近年來，為了讓老城區加點活動，進駐了不少咖啡廳、甜品店、藝術畫廊及餐廳等等，吸引年青人到來。

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