消委會投訴個案分享！紋眼線割傷眼角膜、影響視力！紋唇後嘴唇腫脹無法進食！美容紋身有甚麼健康風險？能否追討？即睇紋身注意事項、護理貼士

女士們每天要花上很多時間化妝，因此很多人會選擇美容紋身，找美容院漂眉、紋眉及紋眼線等，將彩色色素注入眼睛周圍、眉毛或嘴唇上，代替日常化妝，節省不少準備出門的時間！不過始終是將一些人工色素注入皮膚內，紋身墨水中還有有害化學成分，難免會存在一些健康風險，更有人試過紋眼線割傷眼角膜影響視力！消委會就收到不少相關投訴個案，即刻看看有甚麼要注意！

消委會投訴個案1：紋眼線影響視力！紋唇後腫脹、無法進食！

消委會指今年首9個月就永久化妝，包括紋眉、洗或漂眉、紋唇及紋髮線服務，收到24宗投訴，超越2022年全年的數字！

現時最普遍的紋眉服務接獲的投訴亦不少，有投訴人在美容院購買一套洗眉及紋眉服務（先洗後紋），收費$8,500。當完成5次洗眉服務後，仍未能洗掉原有的紋眉，故職員在第6次洗眉時將洗眉儀器之強度加大，但效果更差及弄傷了投訴人的眼眉。雙方未能就退款安排達成協議，於是向消委會投訴。經調停後，投訴人接受美容院退回$6,290。

（圖片來源：Envato）

消委會投訴個案2：紋唇出現嚴重過敏反應

其中一宗是投訴人於美容店紋唇，當時美容師未有向客人講述敏感體質可能會因紋唇造成的影響。在進行第一次紋唇項目後，她的身體出現發燒及唇部出現嚴重的過敏反應，包括紅腫和疼痛。投訴人因敏感而未能完成餘下的紋唇項目要求退回款項。另外亦有人在紋唇後，嘴部嚴重疼痛、腫脹，最後無法進食，更要長期服用抗生素才可消腫！

（圖片來源：Envato）

紋眼線、紋髮線誘發發炎、敏感！雙方難達力協議

有些投訴人不單過敏反應嚴重，還造成身體創傷，手尾十分長！單是紋眼線這個項目已接獲幾宗投訴，有投訴人指完成後雙眼疼痛、失去視力或視力模糊，入急症室求醫後發現眼角膜被割傷，最嚴重的甚至影響視力！

現時坊間的紋髮線項目也十分流行，但有消費者因為完成後效果未如理想，希望清除已紋髮線，最後不但使頭部流血，曾經紋過髮線的位置亦無法再生出頭髮。又有人不滿紋髮線後效果，認為髮線過粗及與頭髮的顏色不配合，要求美容院清洗髮線。美容院為投訴人先後進行3次洗掉已紋上的髮線，但事後出現敏感、發炎及流膿的情況，嚴重影響儀容。投訴人其後自行到皮膚科醫生求診，處理發炎敏感的問題。經消委會多番調停後，雙方未能達成協議，投訴人表示考慮循法律途徑向美容院追討損失。

消委會提醒大家進行有關項目前，記得向美容師及紋身師了解詳情，以及向醫護人員或皮膚科專科醫生查詢相關健康風險，例如自己的身體狀況是否適合進行該項目、可能會引致的副作用等，以免造成人財兩失。

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