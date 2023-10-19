香港美食嘉年華即將開鑼！5大著數焦點！必搶$1臘腸、超值海味福袋、$800有找無線吸塵機、PayMe付款滿額即減！即睇日期、詳情

香港美食嘉年華即將開鑼！嘉年華於10月28日至11月5日一連9天在葵涌運動場展開！雖然還有一個多星期才可以入場掃貨，但大會已公布多項優惠及著數產品，部分更是限量發售！即睇有咩啱心水，到時準時搶閘搶呀！

香港美食嘉年華於10月28日至11月5日上午11時至晚上9時（最後一天結束時間為晚上8時），在葵涌運動場舉行，超過1萬平方米、300個戶外攤位任你閒逛。除了飽覽各類美食，場內還有萬聖節嘩鬼大派對、港飲港食烹飪示範、DIY工作坊，以及大抽獎等活動！大家只需購買$5的門券就能進場，晚上7時起更是免費入場！大會率先公布多項著數優惠，包括超值福袋、開鑼及閉幕優惠、為食套餐及Payme優惠。一起看看有甚麼一定要大手購入！

香港美食嘉年華 ︳ 1. 震撼開鑼優惠：首5日限定！$1臘腸、2.4折買電炒鍋

香港美食嘉華一開鑼就有一大堆優惠產品等你搶！10月28日至11月1日每日都會有限量產品以低價發售，包括$1臘腸、臘鴨髀、陳皮及潔膚膏，又有$188購入原價$798的電炒鍋連蒸架，以及低至2.8折的純淨水過濾系統，大部分優惠產品低至4折以下出售，不過全部限量，如果睇中產品就要早點入場，直接到相關攤位搶購！

震撼開鑼優惠焦點

1. $1購買頂級臘腸皇、膶腸皇、臘鴨髀

原價：臘腸皇$68、膶腸皇$68、臘鴨髀$20

每天提供數量：臘腸皇（10）、膶腸皇（10）、臘鴨髀（30）

攤位及公司：C48 廣昌隆（香港）貿易有限公司

（圖片來源：廣昌隆）

2. $200有找買家典牌電炒鍋（30厘米）連蒸架

價錢：原價$798；優惠價$188

每天提供數量：20

攤位及公司：C98 世煌（1878）有限公司

3. $1,380買原價近$5,000 Pure King 純淨水過濾系統

價錢：原價$4,980；優惠價$1,380

每天提供數量：20

攤位及公司：C50-51 天上野有限公司

震撼開鑼優惠詳情請按此

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