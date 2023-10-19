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19/10/2023

玄學八字 | 知道八字「日主」可了解性格！教你一秒得知自己八字命盤！「日主」中的甲、乙、丙、丁各代表甚麼？

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  • 黃美雲

    黃美雲

    黃美雲小姐(Ms. Amy Wong)有豐富公關廣告經驗，現為廣告公司合夥人，亦是Media Training及溝通技巧的培訓專才。

    黃小姐研究玄學多年，並根據其豐富的商場經驗，融會形象包裝、掌相學、望診學、身體語言、溝通技巧、談判策略、危機管理等學問，編創了「極速性格解碼學」課程，為行政人員提供另類管理智慧。她先後為渣打銀行、香港中華煤氣有限公司、賽馬會等主持培訓課程。

    曾以黃愛媚的筆名，在報章雜誌撰寫專欄，出版的書包括《公關十八般武藝》。

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    本欄逢周四更新

　　計劃人生的關鍵部署時，知己知彼很重要。

 

　　不是所有人都了解自己，有時人會在一件事情發生後，才在迷惘中思索：自己當時為甚麼會這樣反應呢？別人為甚麼這樣評價我呢？其實人總是按自己的DNA行事，八字就是我們的玄學DNA，八字的「日主」對這人的性格有重要啟示。

 

　　至於知彼，你可以從一個人的八字「日主」，迅速推斷出其性情品格、行事作風、溝通方式、對伴侶的要求、事業發展的傾向和人際關係方面有多少籌碼等，這樣你和對手或對象周旋時，更添勝算。

 

　　舉些例子，為甚麼有人總是那麼陽光，不容易被「打殘」？原來是「丙」日主的，屬大火，天生帶著太陽的光和熱。為甚麼有些人cannot say no？原來是「己」日主的，屬濕土，衰心軟！

 

　　大家花少少時間找自己的「日主」是個很值得的遊戲，會令你對自己的動機和behavior pattern 有更深層的洞悉。

 

　　怎樣查自己的「日主」呢？可利用網上的免費開八字Apps，只要輸入性別和出生的年月日時，一秒內完成就可以找到自己的八字命盤，例如：

 

　　年柱　　ＸＸ

 

　　月柱　　ＸＸ

 

　　日柱　　甲Ｘ

 

　　時柱　　ＸＸ

 

　　甲便時「日主」，亦稱「日元」，是這副八字的主角。

 

　　怎樣找到別人的「日主」呢？那你得知道這人的出生年月日（不需要時），名人或社交活躍人士的生日不難找到，至於朋友、對象、或生意往來，則需要旁敲側擊，和這人談談星座、生肖、慶祝生辰方式、喜歡甚麼生日禮物等話題可能有啟示。有了年月日資料後，輸入開八字的App，至於時一欄，可隨便填一個時間（要避開晚上十一至一時，因這時辰橫跨兩日）。

 

　　「日主」是日柱的天干，是整副八字的主角，現撮要談談十天干所透示的性格特質：

 

　　甲：陽木，參天大樹，正直向上，有毅力恆心。作為配偶，好處是有目標，有擔當，壞處是較固執，欠情趣，而且不傾向妥協，大部份時間堅信「我一定啱，我為你好！」，作為伴侶，很適合沒有主意、或懶得出主意的人。事業方面，甲木當然喜做「揸弗人」啦，同事可能覺得他傲慢；下屬可能覺得他獨裁，但他肯「孭飛」，是現在流動多變的社會中難得一見的美德。

 

　　乙：陰木，是花卉小草，溫柔和順，但有「橋」，所以在兩性鬥爭中，往往能笑到最後。這種擅用謀略，順勢而行的彈性，在職場尤能夠派上用場，是一個很好的number two 。但有些較低下的男士格局中容易出現「師爺格」，而且有時可能使出「綿裏針」的暗器，女的可以是帶刺的玫瑰。

 

　　丙：陽火，如太陽，慷慨爽直，熱情積極，是個很生猛的伴侶，但節奏較澎湃，而且喜愛熱鬧，其另一半可能有時吃不消。工作方面，亦一樣「砰砰聲」去，理智時是發光、糊塗時是發燒！

 

　　丁：陰火，如燈燭，內斂有禮，洞察佳、直覺強，所以配偶若出軌，一定沒好下場。其職場優勢也是觀察力強，而且記憶力佳，從事需要注細節的工作勝任愉快，但在待人處事方面考慮太多，而且不善say no，易招煩惱，這點要重點改善，否則燈火照光了別人，卻容易耗損能源，讓自己留在黑暗中。

 

　　下期為其餘天干：戊、己、庚、申、壬、癸解碼，你可以研究一下這些人的特性，或者會對一些謎團提供重要線索。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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