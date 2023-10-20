大市昨(19日)繼續尋底，A股亦乏善可陳，兩地股市都人心虛怯，避險情緒瀰漫。放眼美股，除了以、巴衝突陰霾這個不確定性會令美股跌之外，基本趨勢還算歌舞「升」平，長遠可真仍會是「西」邊日出「東」邊雨？

在加息周期之初，美股往往會有5%至10%的調整，通常持續兩個月之內；其後，隨著企業盈利增長，支撐美股走高。直至盈利增速放緩甚至下行，或是投資者預期盈利減少，美股才會大跌，但通常會在加息周期結束後，美股才跌。今時美聯儲局還未加完息，美股持續上升，似符合以上「劇情」發展。

「我不殺伯仁」理論

Real Investment Advice(RIA)首席投資策略師羅伯茨(Lance Roberts)近日就探討了《「非意圖後果」法則》(Law of Unintended Consequences)對美股的影響。他引述《彭博》一篇關於美債的文章指出，世上只有一個真正的歷史法則，就是《「非意圖後果」法則》。

羅伯茨表示，100年前，芝加哥大學經濟學家奈特(Frank Knight 1885-1972年)因區分了可計算的風險，以及不可知的不確定性而聞名，但這位大師卻忽略了第三個因素：非故意造成的後果--一些原本不應該發生的事情卻出現了，這便是《「非意圖後果」法則》。投資者往往做了一些錯誤決定，導致一些他們始料不及的後果。

每當大部分投資者認為，個別資產例如股價的表現最差時，便是開始買貨的最佳時機，但羅伯茨指出，長遠而言，投資者持續表現欠佳，有一半(50%)正是由於這類心理因素（圖一）。

財經市場研究機構Dalbar也曾指出，投資者有多達9種的非理性偏見，導致作出錯誤的投資決定，包括因厭惡虧蝕而在最差的時間，恐慌性拋售，以及一味跟隨其他人於高位買入，或在低位沽貨的羊群效應，甚不明智。

美股「今次情況不同」？

此外，投資者有時也過分樂觀，不肯面對現實，常以為「這次情況不同」，憧憬著自己的投資會出現相當戲劇性的逆轉。當市場處於低谷和高位時，這些非理性偏見往往造成最負面的後果：蝕，投資者須加倍留意。

今時加息持續，高息環境相信會維持一段頗長的時間，而借貸成本高，就會阻礙經濟增長，最終令企業盈利下降。不過，美股投資者卻樂觀地選擇相信「這次情況有所不同」，遂導致美股基本維持升勢，而波動性也受到抑制（圖二）。

加息之弊，眾所周知，但在經濟增長放緩的情況下，美股投資者仍願意買貴貨。在加息環境下，買估值過高的股不是好事，但投資者卻又再以為「這次有所不同」（圖三）。其實，當美股估值(P/E)與波動率(VIX)比率升高時，通常就會有較明顯的調整或熊市同時發生（圖四）。

投資者抱「這次不一樣」的想法買美股，可能是傾向相信美聯儲局能夠控制結果，防範金融危機、熊市或經濟衰退等，但恐他們將要為買貴貨而付出代價。

揀股要看性價比

一眾「專家」分析投資行為，往往傾向看投資者的心理因素（圖一）的「半杯水」，筆者反而會看其餘兩個各佔四分一，共成另外「半杯水」的資金因素。不管「無錢投資」(25%)或「資金作其他用途」(25%)，還不是「無水」？

市場缺水，不是新聞。一眾投資機構或真的「無水」，或更審慎落注，固然是今時中、港股市水乾的原因，但全球小投資者(同時是一般消費者)「無水」也不容忽視。周二(17日)蕪文《大家都窮了，你窮了嗎？》（圖五）便嘗試從美國消費意欲，看美國乃至全球的經濟及市道，若魚缸根本無水，魚怎得活？

面對通脹、加息，高息環境又勢將持續，人窮自然志短，無水就會股冷，遑論有閒錢消費。《窮》文提及，美國宜家(Ikea)針對消費市道疲弱，擬減價促銷。其實，內地的消費市場，競爭更慘烈。臨近「雙11」，內地電商拼多多(美：PDD)再以更低價、包郵價促銷，火「拼」港人較熟悉的淘寶。

當中、美兩大民生消費品都不約而同地減價促銷，從中是否已可窺見全球經濟一些端倪？而今年「雙11」，相關電商又會否仍如往年一樣好生意，相關股票仍可看高一線？

正如《窮》文說，企業要生產或提供性價比超高的商品或服務，要「抵食夾大件」，才可在消費者乾涸的荷包、市場接近枯竭的水源中，找到續命的甘露。投資者尋寶，也當循此方向。

(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)



