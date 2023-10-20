如何取得碎股？（二）

上一篇講了一些碎股黨最初是如何取得碎股的，但後來演變出更多方法，而且令獲得碎股的成本更低，因此，今次就談談這些方法。

3）先買入一手股份，利用派送紅股或以股代息方式，之後沽出該手股份：有部份具規模的「碎股黨」，從一些不斷派發紅股的上市公司找到規律，發現派發紅股的上市公司確實會「填權」，加上又有禮物，於是就使出一招「套利」招數，就是他們先以稍低價格買入一手股份，登記成股東後參加股東會，獲得股東會的禮物後，等待發紅股除權，就以稍高價格沽出這一手股份，及後再獲得該批紅股，由於這些紅股通常不足一手，於是，這些「碎股黨」就可以非常低的成本取得碎股了。

至於以股代息的操作，和送紅股的方式大同小異，但較為特別的是，部分採取股代息的上市公司股價，多較市價略有折讓大約1至3%，以反映這種碎股出售的成本，因此透過取以股代息去取得碎股，一來可以省下高昂的交易成本，二來就是獲得股份的成本較低，故部分碎股黨都會選擇這些方法去獲取碎股。

4）和其他股東交換得來的碎股，或者等候別人送給你：這個方法其實是上一篇文章的兩個方法向親友轉讓的變種。

前者是兩個人各自擁有一隻不同，但價值接近的碎股，雙方又想擁有對方的股份以參加股東會，由於碎股價值也不高，雙方於是就進行交換，方式就好像交換郵票及遊戲卡一樣，之後各自辦理轉名手續即可，這樣就可以節省獲得相關股票的成本。

至於後者，我也遇過一些好心的股東，願意把自己手上已經缺乏轉讓價值的股份送給我，令我可以成為股東，但這種例子不多，所以大家不要奢望利用這種方式去取得碎股。

當然，投資者也可以通過認購新股或者供股的方式取得碎股，但上述所講的方法相信很多人都不知道，更沒有嘗試過。