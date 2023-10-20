普通話Friday｜以巴戰火推高油價 中遠海能最值博？

嘉賓：光大證券國際證券策略師 伍禮賢

以巴戰火漫延，伊朗外長阿卜杜拉希揚指，時間正在快速耗盡。若不立即停止針對巴人的戰爭罪行，衝突將向其他戰線擴大的情況或將不可避免。由於伊朗為其中一個原油生產大國，市場擔心原油出口受阻，刺激油價上升。另外，波羅的海指數自今年9月以來，累計升幅超過80%，其中九月份升57%，而10月上旬累計升16%。中遠海能在航運股中最值博？另外，聯儲局主席鮑威爾昨晚（19日）發表言論，市場對言論偏鷹或偏鴿意見分歧，11月加息機會多大？今年內結束加息周期？

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