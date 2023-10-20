補強合理，阿仙奴重返爭標；藥石亂投，車路士難望反彈

過去7、8年，曼城崛起和利物浦復甦之後，曾經稱霸過英超的倫敦雙雄車路士阿仙奴淪為陪跑角色。

但過去兩年，阿仙奴和車路士分別各花了4億和10億買人，前者成功重返爭標行列，後者卻在聯賽榜下游苦苦掙扎，是甚麼原因讓兩隊都花了錢，卻表現大不同？



先看看兩隊在過去兩年買人的情況。

阿仙奴捱了十幾年，在酋長球場的債務還清之後，終於可以大力增兵。

得益於伊度慧眼買人，加上青訓有成，所以阿仙奴的基本盤已經非常紮實。去年買的包括捷西斯、舒真高，甚至季中羅致的托沙和佐真奴都是又經驗又符合阿迪達需要。

到了今年夏天，針對性買入防中懷斯，進一步加強防守能力，令戰鬥力有增無減。

槍手今季中場夠硬淨，是當懷斯和柏迪同時上場的時候。兩人體能好、跑動範圍闊，肯搶肯拼，加上技術不俗，為不算頂級的槍手防線提供了最好的保護。

那邊廂的車路士，去年買入14個新球員，今年夏天買入12個，還未計算從其他球會借入或自由身加盟，兩季合共羅致超過30人。

但車路士的成績卻沒有因為增兵而改善，反而越踢越差。

兩者都肯開水喉買人，最大分野在於阿仙奴有個明確目標，一切都是按照阿迪達想要的打造的踢法去買人；但車路士連領隊都是一季換三次，一班球員何如適應？

沒有建隊的目標和方向，是阿仙奴和車路士現時最大的分野。

普捷天奴暫時找到了一個合用的陣容，但關鍵是陣中太多球員都沒有英超經驗，而且全部都很年輕，即使有英超經驗如卡些度，都因為其他隊友不合拍，發揮不到作用，所以車路士的重建，還是長路漫漫。

阿仙奴和車路士本週相遇，槍手擊敗曼城後，不論氣勢和狀態都非常好，理應看高一點。

車路士挾著三連勝的氣勢，而且部分球員開始上力，有主場優勢下，不能小看，但畢竟整體經驗有不足，除非很有運，否則失分在做難免。

本週焦點

曼城主場迎戰白禮頓，排名上雖然不相伯仲，但整體實力還是曼城佔優，加上有主場優勢，理應看高一線。

白禮頓今季實力不減，進攻踢得漂亮，但防守就比較失色，今場如果和曼城對攻，恐怕失分機會很大。

紐尼斯今季大有進步，不但在利物浦踢得出色，在國際賽也表現出色，住烏拉圭擊敗巴西。背後原因？原來前列斯聯領隊比爾沙接手烏拉圭國家隊之後，一直保持與紐尼斯溝通，甚至視像指導他，成為他今季進步的最大原因。

簡尼今季轉會備受壓力，但他的確頂級，不但快速融入拜仁的體系，甚至在國家隊保持水準，剛過去的國際賽，就利用技速度和身位擊敗對手攻入一球，證明自己仍是Top 3前鋒。

C朗和美斯同樣在國家隊梅開二度，助球隊擊敗對手。兩人年紀不輕，但仍表現出色，得益於自己保養得宜，以及勤奮鍛煉，實在是年輕球員的榜樣。

盧卡古在開季前一度因為轉會事件被外界責難，但轉頭羅馬之後狀態回勇，甚至在國家隊都重新上力。他自己都表明，很多人談論自己的是非，但自己專注的，是自己的表現，寧願用行動代替說話。

尼馬又受傷，其實自從加盟歐洲球壇之後，他在10季裏面已經有37次因傷要休養；而自從加盟聖日耳門之後，受傷問題更嚴重。背後原因？尼馬不但是足球員，又是網紅，又涉足時尚界，甚至電競界等，過多的應酬，令他缺乏休息，這恐怕是他受傷的一大原因。