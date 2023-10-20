科技史上最大收購案！微軟闖過全球壟斷審查，687億美元買動視暴雪，瞄準遊戲界龍頭寶座！

作為科技業史上最高金額的併購案，歷經英、美、歐的22個月反壟斷調查後，微軟（Microsoft）豪擲687億美元買下遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）一事，如今終於告一段落——微軟剛於10月中宣布，正式完成對動視暴雪的收購。為甚麼微軟不惜重金、不嫌麻煩，都要把動視暴雪收歸麾下呢？這將對全球遊戲產業帶來甚麼衝擊呢？

英監管機構核准動視暴雪收購案

2022年1月，微軟宣布出價687億美元（約5,358.6億港元）收購歐美最大遊戲業者動視暴雪，但此舉卻惹起壟斷疑慮。美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）認為，這宗併購案將使微軟的對手如Sony、任天堂等失去競爭力，對遊戲消費者造成重大傷害，於是在同年12月對微軟的收購行動提出訴訟，為往後的反壟斷調查揭開序幕。

2023年5月，歐盟轄下的反壟斷機關歐盟執委會（The European Commission），批准微軟收購動視暴雪。7月，美國法院駁回FTC要求暫停這宗收購案的臨時禁制令。10月13日，英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority，CMA）宣告，同意微軟買下動視暴雪，代表著微軟已通過全球主要監管機構的反壟斷審查了。

微軟遊戲收入大增足以挑戰對手

CMA之所以點頭放行，主要原因是微軟承諾把動視暴雪旗下遊戲的雲端串流版權，出售給法國遊戲開發商Ubisoft，令這些遊戲不會由Xbox平台獨佔，降低監管機構的壟斷疑慮。同一天，微軟宣布正式完成收購，Xbox部門負責人菲爾·史賓塞（Phil Spencer）隨即在X（Twitter）發帖表示：「今天是玩遊戲的好日子。」流露出經歷多重波折後，收購案獲得通過的興奮心情。

對微軟來說，能夠將動視暴雪收歸麾下，確實是非常令人振奮的好消息。一直以來，微軟在遊戲產業的市場規模都遠遠落後於主要對手Sony。這次成功併購動視暴雪，使得微軟的遊戲收入和內容大幅增加，有足夠實力挑戰市場龍頭。

藉著收購動視暴雪進軍手遊市場

動視暴雪2022年總收入為75.3億美元（約587.34億港元），微軟遊戲業務2022會計年度（截至2022年6月）收入則為162.3億美元（約1,265.94億港元），兩者合計為237.6億美元（約1,853.28億港元）。相比起Sony遊戲部門2022會計年度的295.6億美元（約2,305.68億港元）營收，雙方差距一下子收窄了不少。

另一方面，手機遊戲是當今遊戲產業的發展重點，騰訊正是靠著手遊來打下鐵桶江山，成為與Sony並列的遊戲界龍頭，反觀微軟多年來始終無法進入手遊行業。動視暴雪旗下手遊子公司King推出的手遊作品《Candy Crush Saga》，每月平均有逾2億活躍用戶。因此，微軟擁有動視暴雪後，一夕之間就可以跨足產值高達900億美元（約7,020億港元）的手遊市場，取得逾30億美元（約234億港元）的手遊收入。

動視暴雪在2016年收購《Candy Crush Saga》的開發商King，得以踏入手遊領域；如今微軟買下動視暴雪，將可在手遊市場上佔有一席之地。（圖片來源：動視暴雪官網）

壯大內容陣容，強化Surface筆電

除《Candy Crush Saga》外，動視暴雪所發行的熱門遊戲還有《魔獸世界》（World of Warcraft）、《星海爭霸》（StarCraft）、《暗黑破壞神》（Diablo）、以及《決勝時刻》（Call of Duty）等。微軟買下動視暴雪，等於擁有以上經典作品的版權，可以預期這些遊戲將會陸續登陸Xbox主機、以及Xbox Game Pass雲端串流遊戲平台，讓微軟躍居為僅次於騰訊和Sony的全球第三大遊戲業者。

微軟已Sony與任天堂等對手簽署協議，讓《Call of Duty》可以在PlayStation與Switch主機上使用10年，以獲取監管機關對微軟公平競爭的認可。（圖片來源：動視暴雪官網）

既然已握有這麼多經典遊戲版權，微軟下一步可以考慮推出面向遊戲發燒家的筆記簿型電腦。事實上，不少網民在網上發帖要求推薦筆電，選購條件是「可以玩《World of Warcraft》或《Call of Duty》」。故此，微軟大可推出專為這些經典遊戲而強化的Microsoft Surface筆電，藉此帶動其電腦硬件業務。由是觀之，擁有動視暴雪後，微軟產品策略部署將變得更加多元化，有助其問鼎遊戲龍頭寶座。

《World of Warcraft》是全球累積玩家數最多的大型多人連線角色扮演遊戲，玩家平均貢獻金額是《Candy Crush Saga》的好幾倍，撐起了動視暴雪的不少收入。（圖片來源：動視暴雪官網）

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