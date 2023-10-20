  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
尋‧情‧味
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

20/10/2023

老字號 | 古洞四大醬園同行不是敵國！廣德隆以手工製荳沙蓮蓉聞名、悅和精釀酒醋！為何古洞是醬園集中地？

#醬油 #老字號 #傳承 #天然生曬 #香港製造 #麵豉 #豆沙 #古洞 #蓮蓉 #廣德隆 #老店 #豉油 #人手製作
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Ian Photo: Boris

　　政府發展新界東北，上水古洞收地在即，公眾份外關注當區醬園去留。目前古洞尚餘四間醬園，當中悅和、鉅利及調源均設門巿，唯獨廣德隆專營批發，港人大多未聞其名。廣德隆醬園由佛山龐氏在港創立，歷史超過70年。南下香港之前，家族已在家鄉經營醬園。老號成立之初，曬場坐落九龍城，其後遷至荃灣楊屋道。政府在七十年代發展新巿鎮，廣德隆搬入上水古洞經營。醬園早期兼營零沽批發，曾於中環卑利街開設舖面，可惜生意未如理想，只好結束零售生意，專心發展批發業務。

 

 

　　早在1997年之前，政府宣稱計劃收回古洞土地，醬園前景因而添上陰霾，經營轉趨保守無可厚非。不過當年本地巿道暢旺，出品深受大小食肆歡迎，銷售金額因而水漲船高，年度收入動輒千萬以上。不過隨著港人口味轉變，本地茶樓數目拾級而下，巿場需求不可同日而語。目前醬園產品共有四種，包括生抽王、原油豉、荳沙及蓮蓉。豉油用途相當廣泛，茶樓廚房不可或缺，銷路自然不成問題。原油豉是一種麵豉，採用未曾浸醱豉油的黃豆釀造，風味獨特。至於蓮蓉及豆沙用於點心製作，包括蓮蓉包、豆沙包及壽包等等。踏入中秋前夕，茶樓及餅家準備製作月餅，蓮蓉荳沙需求更為殷切，醬園就會聘請散工幫忙。

 

 

　　若果不計散工，醬園僱用大概六至七名員工，並且提供福食及住宿。宿舍獨據醬園一隅，位置靠近入口大門，員工目前仍然寓於其內。曬場佔地無疑最多，舉目瓦缻鱗次櫛比，主要釀製豉油麵豉，缸頂放上蠟青缻蓋，造法非常傳統。醬園負責人龐先生指出：「呢種（蠟青缻蓋）水氣可以散出去，可以防蟲防水…… 用玻璃就會焗住喺到」，效果略勝玻璃一籌。經過曬場就到寫字樓，訪客欲購醬園出品，不妨入內查詢詳情。䤑房及工場同樣位於醬園後方，兩者同屬生產重地，訪客不宜擅自內進。講到醬園地點，廣德隆附近地段存在多個醬園。

 

 

　　醬園先生盧健德解釋古洞何故醬園如此集中，原來多家醬園廠址最早同屬一塊地皮，其後數位醬園老闆合資購下，並再內部安排分地細節。當時遷入古洞煙寮區的醬園，除廣德隆之外，還有鉅利醬園（1936年）、調源醬園（1870年代前）、聚隆醬園、悅和醬園（1945年）及同和醬園等等。聚隆及同和早年結業，用地先後由其他醬園收購。本地醬園之間，產品大致相同，不過各有專長分工。

 

　　悅和擁有和記酒廠，酒醋不假外求；調源製作糖薑多年，出口歐美等地；鉅利兼營台灣出口，老抽尤其著名；頤和園精釀翕仔清，深受名廚青睞。廣德隆產豆沙蓮蓉，供應本地茶樓。各有各做，同行不是敵國，醬園之間更有同鄉同姓之誼，當中廣德隆與悅和均是來自佛山，而且創辦人同樣姓龐，雖然並非親屬關係，不過交情甚為良好，例如悅和推出新產品後，亦會送贈樣辦予廣德隆試味，兩者其實惺惺相惜。

 

　　目前距離收地期限不遠，四間醬園之中，悅和正在努力覓地搬廠，鉅利和調源暫時意向未明，廣德隆則靜待收地榮休。古洞醬園一直堅持本地釀作，同時港人踴躍選購港產醬料，香港製造有價有巿。只是香港今非昔比，行業去留已非巿場決定，一旦落實區域「發展」大綱，哪管前景朝陽夕陽，統統只能日落西山。餘暉將盡，「賞味期限」不日屆滿。

 

廣德隆醬園–古洞

創於：1947年

經營：醬園

地址：古洞95地段約754-755A

出品：豉油、麵豉、荳沙、蓮蓉

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應

更多尋‧情‧味文章

你可能感興趣

#醬油 #老字號 #傳承 #天然生曬 #香港製造 #麵豉 #豆沙 #古洞 #蓮蓉 #廣德隆 #老店 #豉油 #人手製作

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【今日知昔】九龍城寨有30條街？！到底九龍城寨有咩主要街道同建築？

etnet.com.hk