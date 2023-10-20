著數福利 | Trip.com搵酒店試睡員！3 Steps任務贏免費港澳Staycation！即睇活動時間+詳情

雖然疫情之後，大家少了機會入住香港本地的酒店，但如果沒時間去旅行，有機會可以免費入住一晚五星級酒店，真的十分吸引。Trip.com在社交平台表示，現在正招募酒店試睡員，只要參加其計劃，完成指定的任務，就有機會免費入住五星級酒店，立即看看怎樣參加！

想做酒店試睡員？Trip.com在Facebook表示，十月的「酒店試睡員」開始招募，只要完成指定任務，將會選出10位試睡員，他們有機會入住港九新界或澳門的酒店。

參加方法十分簡單的，只要以下3步：

1. 下載 Trip.com App，註冊／登入個人帳號

2. 進入活動頁面，點擊底部「開始發文」按鈕，撰寫一篇 Trip Moments 遊記並發布

3. 完成報名試睡當月10間酒店

如果被選中的人將由 Trip.com 安排入住名單上其中一間酒店，可以試睡當月酒店。不過，大家就要在體驗後14天內寫一份試睡報告（正文最少300字，配最少9張圖片或3分鐘影片，本人需出鏡），之後在Trip Moments及個人社交媒體帳號上發布，詳細規則可以留意官網。

參加活動發帖時間：2023年10月1日至2023年10月31日

試睡體驗時間：公佈獲選試睡員後一個月內

試睡報告發文時間：體驗後14天內

詳情按此