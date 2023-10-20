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20/10/2023

打卡熱點 ︳全港最多人打卡購物熱點排行榜！no.1大商場設平台睇日落最靚！no.2位於工廈撼贏K11 Musea？女人街榜上有名！即睇有無你心水

#女人街 #赤柱市集 #朗豪坊 #打卡 #D2 Place #購物 #海港城 #南豐紗廠 #市集 #K11 Musea #商場 #赤柱 #香港
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Text: Kennis Wong

　　就快到萬聖節和聖誕喇！每逢大時大節，香港各大商場及購物熱點都會有大型裝飾，無論遊客還是香港人都喜歡打打卡，感受一下節日氣氛。除了節日主題，一些摩登的新興商場，或者懷舊、具香港特色的街邊市集亦吸引不少人拍照放上社交平台留念！網上購物平台Ubuy近日就根據Instagram Hashtag標籤帖文數量，排列最熱門打卡購物熱點名單！即睇有沒有你最喜歡的Shopping天堂！

 

打卡購物熱點 ︳no.1有無敵大海景！睇住日落食飯、打卡一流

 

　　香港不少大型商場都在Ubuy的調查中榜上有名，最靚景、最適合打卡的非尖沙咀海港城莫屬！海港城坐落於維港海邊，不少靠近海邊的餐廳都有落地玻璃，讓大家欣賞著對岸海景吃飯，情調十足。商場本身亦有一個寬敞的平台及露天停車場，無論是遊客抑或是本地客，都喜歡在黃昏時分前來欣賞日落，當然不少得瘋狂打卡，假如想影到最美的維港海景，海港城一定是最佳位置！

 

（圖片來源：旅發局）

 

　　除了天然美景，海港城經常有不同主題的展覽，之前就有迪士尼100周年活動，連商場外都有大型迪士尼卡通擺設，啱晒一家大細影相！

 

（圖片來源：海港城）

 

下一頁：活化商場排第2、尖沙咀海傍藝術商場躋身三甲！

 

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