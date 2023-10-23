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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

23/10/2023

訂閱經濟 | Patreon、Microsoft 365、YouTube成功例子！如何穩定現金流、擺脫經營壓力？從訂閱做起！

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  • Jimmy Leung

    Jimmy Leung

    私募基金負責人，擅長結合傳統經濟及互聯網、管理業務分別在倫敦、矽谷，香港。涉及房地產、互聯網及跨境電商等產業，與多國實業家、創業家、天使投資等擁有廣大的人脈。行事低調，口頭禪是最好你搵我唔到。

    改朝換代Digital

    本欄逢周一更新

Photo: 由作者提供

　　Covid之前，我們投資了一間美國新創的企業，名為Patreon。Patreon是一個允許創作者眾籌其作品並與粉絲建立聯繫的平台，上次公開估值是在2021年 4月，當時估值為40億美元。

 

　　該平台允許創作者建立 Patreon 頁面，粉絲可以訂閱以支持他們的作品並訪問獨家內容。Patreon從創作者收入中抽取5%的佣金，同時還提供工具和服務來幫助創作者管理其 Patreon 頁面並與粉絲建立聯繫。

 

 

　　Patreon 已從投資者那裏籌集了超過 1 億美元的資金，其中包括 2020 年的 9,000 萬美元融資。

 

 

　　從事行業這些年，我觀察到掌握趨勢是香港企業的弱項。企業經營者或CEO喜歡享受解決眼前問題的壓力與成就，也因此每隔一段時間就會面臨轉型壓力。

 

　　香港企業普遍習慣以炒賣產品為主，接到大訂單生意就可好一陣子，接到小訂單就得努力再去接單，然而不論是大訂單或小訂單，做完一單後，必須得想下一單在哪裏？生意掌握在客戶手上，收入不固定，時好時壞，經營壓力持續存在。

 

　　很多企業都希望能夠擺脫傳統銷售那樣有一頓沒一頓的生活，Patreon訂閱經濟正是一項值得參考的商業模式。

 

　　目前國際上許多Fortune 500企業大多有類似訂閱經濟的商業模式，使得企業的營收大部分來自一個穩定的收入源。如此一來，企業就可在穩定中做更多的創新規劃，為未來做更多的事。

 

　　定期付費取得服務，其實是古老的商業模式，紙本雜誌訂閱行之已久。所有成功採用訂閱模式的公司都理解這點。

 

 

　　微軟CEO Satya Nadella 2014年上任，就定調「行動優先、雲端優先」，Office、Dynamics、Azure都導向訂閱制，最新的2023年第3季財報顯示，Office消費者產品和雲端服務收入成長 1%。在報告的季度中，Microsoft 365 消費者訂閱者增至6,540萬，年增 12%。

 

 

　　雲端訂閱制先驅者Salesforce，利用雲端提供客戶關係服務軟體，他們堅信，用戶每個月付費，企業隨時提供最新的軟體服務，致力推動軟體即服務（SaaS，Software as a Service）。

 

　　備受股神巴菲特稱讚的亞馬遜，2023年Amazon Prime會員人數已經衝破2億人，光是每年的會費收入就高達百億美元，其中年繳99美元的會員約佔58%，這群忠實消費者平均每年在亞馬遜消費1,500美元，非會員年消費只有600美元。

 

 

　　2008年金融風暴時，IBM股價是當時最穩定企業之一，因為有一大部分營收來自訂閱經濟，當時推估即使IBM沒有新訂單，訂閱相關合約收入仍有約6,500億美元。

 

　　現在串流音樂大流行，在YouTube、Spotify、iTunes等平台，消費者可以隨時隨地無限制聽音樂，從Spotify、iTunes付費聽音樂，這是訂閱經濟、服務模式，串流音樂的平台商，受景氣的影響並不大。

 

 

　　未來10年，全球零售金額預計會再增加5兆美元，達到30兆美元。零售業還遠遠不到消亡的時候，只是需要改變遊戲規則。

 

　　未來10年，如果你還是銷售產品給陌生人，很有可能無法再持續十年。如今所有品牌都必須認識它的顧客；不這麼做，注定失敗。事情就這麼簡單！

 

　　現今的訂閱服務已有極大改變。聰明的企業已體認到，想要留住訂戶，就必須專注於提供好的服務，而不是暗地裏耍些小手段，例如隱藏取消按鈕等。

 

　　你在網路上做的任何事，很容易被競爭對手竊取。你如何創造真正有創意、別處享受不到的體驗？

 

 

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