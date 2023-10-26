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26/10/2023

烤魚2023│香港特色烤魚店推介！有辣有唔辣！四川烤沙巴龍躉 / 9,000呎新店試藤椒烤魚+霓虹燈打卡 / 鹹蛋蒜香酸菜口味

#香港 #麻辣 #川菜 #烤魚 #特色烤魚 #食店 #巴辣仔烤魚雞煲 #人氣 #漁樂場 #我要烤魚 #烤魚工房
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Text: Sammy Leung

　　香港愈來愈多麻辣川菜店，而當中很多都有烤魚這道風味菜，魚肉沾滿濃濃的醬料，十分惹味。今次會介紹4間主打特色烤魚的食店，有烤魚仲可以食雞煲的、更有人氣大排長龍的，還有一間剛剛新開張的，喜歡吃烤魚的朋友注意！

 

香港烤魚│1. 巴辣仔烤魚雞煲：正宗四川烤魚+食鮮嫩沙巴龍躉魚+巴辣肥腸鍋

 

　　第一間會介紹的是很多人捧場的巴辣仔烤魚雞煲，在九龍及新界共9間分店。巴辣仔烤魚雞煲主打正宗四川烤魚，由成都名廚主理，堅持使用四川直送香料，保證可以吃到川菜的麻辣鮮香。這間店的烤魚有不同口味，好像是香辣味、泡椒味、酸菜味、蕃茄味、鮮青椒味；魚肉方面，大家可以選擇沙巴龍躉、原條江團魚或凌波魚，很少會烤魚店中見到的沙巴龍躉魚質結實但鮮嫩，十分新鮮，值得一試。每款烤魚附送4款自選配菜，例如：青瓜、娃娃菜、豆卜、秀珍菇、薯仔、鮮腐竹、金菇等等。

 

 

 圖片來源：巴辣仔烤魚雞煲

 圖片來源：巴辣仔烤魚雞煲

 圖片來源：巴辣仔烤魚雞煲

 

　　另外，其他必食推介有藥膳醉雞鍋、巴辣鮮雞煲、泡椒滑雞鍋、巴辣肥腸鍋、肥腸滑雞鍋；川味小食有手拍青瓜、涼拌雲耳、涼拌皮蛋、麻辣豬耳、泡椒雞腳等。不過要留意，可能每一間分店菜式供應都有點點不同，一切以官方為準。

 

 

巴辣仔烤魚雞煲

營業時間：上午11時至下午11時(詳情要留意相關分店)

地址：

西環石塘咀德輔道西345號維港峰地下1A號舖

尖沙咀加連威老道60號幸福大廈60A鋪連一樓

深水埗順寧道55-61號順年閣地下2號舖

荃灣青山公路－荃灣段167-173號昌耀大廈2樓

元朗媽橫路11-13號聯發樓1座地下12號舖

屯門青善街14-18號康景花園地下5-7號舖

大埔翠怡街3號翠怡花園C座地下14A號舖

粉嶺聯昌街20號聯昌大樓地舖

上水新祥街14號

詳情按此

 

香港烤魚│2. 漁樂場：打卡新店！食正宗重慶萬州「濃厚五味烤魚」+烤海鮮

 

　　最近新開的「漁樂場 Grill and Booze」位於荃灣，佔地9,000呎，餐廳裝潢以拉斯維加斯娛樂場為藍本，所以大家一進店就會看到霓虹燈、燈泡設計，像去了美國拉斯維加斯一樣，相當好打卡。此外，「漁樂場 Grill and Booze」設表演舞台，會不定期邀請 Live Band 表演，你更可以上台露兩手，唱得好的食客獲讚賞積分可兌換成禮品或現金，放工來這間店食魚打卡聽音樂，好Chill！

 

 圖片來源：漁樂場 Grill and Booze

 

　　「漁樂場 Grill and Booze」以炭火燒烤新鮮海鮮、烤魚為主題，烤魚方面是正宗重慶萬州「濃厚五味烤魚」，口味有皇牌藤椒烤魚、招牌香辣烤魚、山城毛血旺烤魚、惹味蒜香烤魚和秘制醬香烤魚。頭3款可以選擇辣度，而惹味蒜香烤魚和秘制醬香烤魚則是不辣的！烤魚的重點當然是魚肉，「漁樂場 Grill and Booze」提供江團魚及黔魚，魚味濃又鮮嫩配上濃郁湯底，令人想一試上癮。配菜方面有蒿荀、牛奶鴨血、山藥、虎蝦滑等。

 

 

 圖片來源：漁樂場 Grill and Booze

 

　　除了烤魚，「漁樂場 Grill and Booze」還有即叫即燒串燒，好像是烤蠔、烤蟶子、烤扇貝、烤大蝦等、烤脆肉鯇腩「脆骨腩」及必試的多汁惹味「濕辣牛肉串」。

 

 圖片來源：漁樂場 Grill and Booze

 圖片來源：漁樂場 Grill and Booze

 圖片來源：漁樂場 Grill and Booze

 

漁樂場 Grill and Booze

地址：荃灣眾安街55號大鴻輝中心6樓

營業時間：下午8時至凌晨3時

 

下一頁：烤魚仲可以食爆蒜燒蠔+必試不辣鹹蛋蒜香酸菜口味

 

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