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24/10/2023

WhatsApp騙案｜網傳按「封鎖」鍵即被hack／收「白撞」訊息、電話點處理？警方連Meta闢謠+解說對付方法︰5招加強帳戶私隱設定

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Text: Louise Yuen

　　WhatsApp 騙案手法層出不窮，近日網上流傳一按「封鎖」鍵，WhatsApp帳戶便即被入侵；若收到騙徒的「白撞」訊息、電話，甚至視訊通話又該如何處理？警方及 Meta 日前分別於其 facebook 專頁解說以上的網騙手法，更提醒可用「不明來電者設為靜音」私隱功能對付「白撞」訊息、電話。同時大家也應定期檢查「已連結裝置」及啟動雙重認證，確保帳戶安全。

 

（圖片來源︰unsplash.com）

 

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網上騙案3大新招！公開7個「有伏」呃錢投資App！入WhatsApp假網頁即被偷帳戶！一招識別詐騙電話？

 

WhatsApp騙案｜網傳按「封鎖」鍵即被入侵！警方闢謠︰此為真實保安功能

 

　　網上流傳 WhatsApp 詐騙又有新招，大家只要一按「封鎖」鍵，WhatsApp帳戶隨即被入侵。警方日前於其 facebook 專頁「守網者」發文，指與 WhatsApp 官方查證後確認紅色的「封鎖」鍵為 WhatsApp 的真實保安功能，用於阻止和報告可疑的聯絡人和訊息。如用戶在 WhatsApp 收到來自非聯絡人的訊息，系統便會自動產生有關提示。用戶可自行決定是否封鎖或舉報該聯絡人。而且警方暫未收到有人因在 WhatsApp 按下「封鎖」鍵，導致帳號被入侵的舉報。

 

　　同時 Mate 也在其 facebook 專頁分享防騙設定貼士，首先是大家於 WhatsApp 收到非聯絡人傳送的訊息時，除了可直接回覆，WhatsApp 系統同時會顯示 3 個選項，包括「封鎖」、「新增聯絡人」及「安全工具」，「封鎖」功能能有效阻止再次收到由該電話傳送嘅訊息及來電，官方重申按下該鍵後並不帶有後果；而當大家選擇「安全工具」時，更可「舉報聯絡人」，以便 WhatsApp 官方更準確地打擊詐騙和垃圾訊息。

 

 

WhatsApp騙案｜對付「白撞」訊息、電話！用「不明來電者設為靜音」私隱功能

 

　　Mate 亦在 facebook 專頁上教路，若收到不法之徒隨機發送的「白撞」訊息、電話，當中可能包括招聘廣告、情緣糾紛、金錢交易 $ 等內容，甚至有機會透過撥打視訊通話竊取用戶外貌資訊作假冒身份的用途，記住以下幾點︰

 

-    切勿胡亂點擊任何連結，或接聽不名來歷嘅電話

-    若未經查證，不應該披露個人資料

-    【舉報】並【封鎖】所有可疑訊息及電話號碼

 

　　同時大家也可加強 Whatsapp 帳戶的私隱設定，包括將不明來電者設為靜音， 當收到不明來電時，鈴聲不會響起，只會顯示在「來電」清單中、調整哪些人可以將您新增至群組、限制其他人查閱您嘅資料權限（如上線時間、在線狀態、動態更新、個人頭像）等等。

 

 

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Whatsapp推2大全新私隱功能︰收不明來電自動變靜音／私隱設定檢查checklist！攔截垃圾電話最實用！即睇新功能啟用方法

 

 

下一頁︰定期檢查「已連結裝置」+啟動雙重認證！

 

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