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24/10/2023

AEON大減價 | 36週年優惠合集！最平$30買3件貨！買滿$300送$30現金券！滿額即抽$36,000免找數簽賬額、東京機票！即睇優惠詳情

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Text: Kennis Wong

　　日式百貨公司AEON 36週年喇！為慶祝成立日，AEON即日起至11月1日推出不同優惠！有買滿$300送$30現金券、均一價購買3件貨品，還有今明兩日限定的快閃減價及大抽獎等！即睇有咩購物優惠焦點，以最抵價掃貨！

 

AEON減價優惠 | 今明兩日快閃限定優惠！

 

　　AEON 36週年推出一連串優惠直到11月1日，不過有些著數只是今、明（24至25日）兩天限定，手快有手慢無，想買的話放工就要快點衝去AEON購物！今次快閃有各式各樣的產品減價，有$43.5買3件東東冷藏雲吞（原價$20.9一件）、$85一公升純橄欖油（原價$125）、$390買原價$690無線耳機，更有買一送一柔軟小浴巾！多款產品大晒冷，總有一款合你心水！

 

（圖片來源：AEON）

 

AEON減價優惠 | 均一價買3件同區產品！平均$100買易潔深鍋、$30掃三件冷藏丸類

 

　　這兩天沒有空掃貨不要緊，還有一堆優惠等住你！即日起到11月1日，AEON推出均一價貨品，大家分別以$30、$70、$100及$300任選3件產品！最抵的一定要數到$300專區中的易潔深鍋，購買三件後平均只需$100就能買到原價$199的深鍋！

 

　　另外用作「看門口」的冷藏食品，如魚肉春卷、魚皮餃及炸魚蛋等，均一價買3件後，變相$10就有一包，囤好貨打邊爐或燒烤也無妨！另外還有不同的有汽飲品、男女裝服飾及家居用品都有減！

 

（圖片來源：AEON）

 

下一頁：即睇超級大抽獎詳情！

 

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