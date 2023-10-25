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25/10/2023

阿爺又買貨

#A股 #ETF
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　　阿爺又買貨，恒指仍在跌，於是不少建議：(1)唉！都唔夠力嘅，要大力啲嘛！(2)唉！要公布買幾多金額嘛！

 

　　講來講去，就是要大水漫灌，灌到雞犬皆升，最緊要係要灌到我揸嗰隻升幾倍，咁我就可以甩身了。

 

　　唉！當甲投資者甩身時，乙投資者又會否接火棒？若你是乙投資者，你會不會買？

 

　　會買的，只要那隻股是可以有好盈利，有好的市場前景，你就仍可在今時低迷的情況下買，但你絕不會因阿爺托起，你就去買，因為阿爺無理由托你隻股票托一世。

 

　　明白了這點，就知道上文的兩個唉！要大力度、要大金額是癡人說夢。投資者要買一隻股票，不是因為該股被人托，而是該股的盈利自己托自己。這就是打鐵還須自身硬，因為爛泥扶不上壁。不過，在跌市之前，就不少爛泥股卻被人追捧上天，跌落嚟不要怨阿爺唔救你，而是要問，點解你會買了爛泥股。

 

　　這個爛泥股不也出現在爛泥樓價？按今時不少售樓者，話五年前買的樓，今時都要蝕讓，即是謂五年前港樓價已普遍進入爛泥價，已發展了五年的危機仍不察覺，不能不唉！

 

　　阿爺前幾次入市，背景均不一樣，未可全以古鑑今（見圖）。今次阿爺入市後，國內一些證券行給出解讀：

 

 

　　國海證券指出，對於市場最關心的「市場何時到底」的問題，雖然無從判斷市場準確的回調時間和幅度，但機構普遍認為當前已處於極低位置。從歷史統計看，每每情緒面出現高度恐慌，股指會出現加速見底的走勢，這次或也不例外。

 

　　東北證券分析稱，從技術面看，去年有4月和10月有兩個低點，分別是2863點和2885點、故該位置連線的2900點構成了較強的支撐。隔夜披露匯金增持ETF、維穩指數的導向比較明確。考慮到美債利率居高不下、外圍波動加大和三季報集中披露期的財報風險，考慮到政策面的積極、相對低位的估值水平以及積弱已久的市場情緒，試盤但不冒進，顯著介入的時機還需等待市場量價訊號的釋放例如2至3日的量價齊升、多針探底等K線訊號的出現。後續關注月末國內政策面及11月初美聯儲議息會議、APEC會議等釋放的訊號。

 

　　方正證券建議，當下不應情緒化跟風殺跌，而是理性看待市場，可以確定的是後市機會遠大於風險。操作上，關注盤中量能的變化，若盤中出現下跌縮量、上漲放量現象，上漲機會即有望出現，關注券商、半導體、信息技術、軍工、新能源、華為產業鏈、生物醫藥、創業板ETF、科創50 ETF及底部高β股，迴避高位股補跌風險。

 

　　關鍵點已用紅字標出，這些都是以技術指標看後市。技術指標是短線的股市走向明燈，可惜這明燈是交通燈，是可以隨時轉燈的，可以短期信住下。但真正的明燈仍是：嗰隻股「錢」景如何。

 

　　雙十一將來，但估計平台股已不能再如數年前般會帶來持久的股價收益，但物流股就一定會受益。原因是，人窮了，貨價要減，利潤幅度也要減，但貨流量未必減。故同樣的雙十一，今年就要買咕哩股而不是買平台股了。

 

PMI擴張　股市樂觀

 

　　10月16日高盛一則分析謂自8月以來，「國家隊」已可能通過一些ETF來支撐市場，並表示這一規模可達900億元人民幣。

 

　　8月起買，先買900億元人民幣，不可以謂少，前日匯金亦公告：

 

　　中央匯金公司今日買入交易型開放式指數基金(ETF)，並將在未來繼續增持。

 

　　約30個字，但就有重要啟示：

 

　　(1)買指數ETF；

 

　　(2)繼續買。

 

　　為甚麼阿爺會8月起買？因為國內企業利潤8月起轉正，9月份PMI為50.2%，重返擴張水平，故可以對股市樂觀。

 

　　阿爺有錢，也不是錢多人傻亂買，而是看到股市有「錢」景。至於閣下是否也看A股有「錢」景，閣下自決。筆者則看是有，但當然仍要看跟著來的企業營利，和PMI增長率，在今周及下月將會有更明確的指向。所以對阿爺買貨仍有信心者，可以等一兩個月再定後向。

 

　　(投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。)
　

 

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