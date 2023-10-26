從家人卦看《施政報告》（有片）

香港特首李家超10月25日發表任內第二份《施政報告》。他於10月23日在社交媒體表示，今年《施政報告》繼續沿用去年報告封面使用的綠色，象徵政府施政帶來綠色代表的希望、生命力及和諧穩定。

特首提到，他對香港很有信心，只要大家團結，包容共濟，就可以共同建立更美好的香港。在宣讀《施政報告》當天，他和團隊將一同穿戴由香港知專設計學院設計的綠色領呔和領巾，除了希望更加突出政府團隊的「隊形」及團結精神，更有另一番意義。

李家超昨日打上綠色領呔，宣讀新一份綠色封面的《施政報告》。（Tony攝）

他指出，設計團隊的靈感源自中國傳統歷朝紋樣，不同花紋代表不同時期的文明風貌。設計團隊在傳統紋樣加入現代元素，注入新活力，兼有承傳中國傳統文化的象徵意義。

先說綠色。綠色是大自然界常見顏色。植物的綠色來自葉綠素。綠色因為與春天有關，所以象徵青春和繁榮，難怪在中國文化，綠色具有生命含義，可代表自然、生態、環保等。如今綠色已成為環保的代名詞，例如綠色和平和地球之友等。

但不可不知，綠色又可象徵邪惡和嫉妒。莎士比亞劇《奧賽羅》的名句：「噢，大人，要小心嫉妒之心！那可是一隻綠眼的妖魔，它慣於耍弄爪下的獵物。」到中世紀末期，綠色變得靠不住，它在繪畫與染色的化學不穩定性，讓綠色容易褪色或變色，成為世界上不可預測和多變的象徵。而且綠色與魔鬼和女巫及其毒藥有關，是西方神話的惡龍和蛇的顏色。

《施政報告》團隊領巾採用了元代苗族的花蝶飛鳥紋刺繡。（李家超fb圖片）

可見綠色不太穩妥。若以邵康節《皇極經世》批算2023年的家人卦來看，愚見認為，《施政報告》宜用藍色。習近平主席去年7月1日出席香港回歸慶典，曾語重心長期望香港「家和萬事興」，這番祝福符合家人卦特色。而藍色，被認為是世界上最安全的顏色，因為它有許多正面聯繫。在北美洲和歐洲，藍色代表信任、安全以及權威，也被視為是撫慰並平和的，與家人卦十分合拍。

至於《施政報告》的團隊領巾，採用了元代苗族的花蝶飛鳥紋刺繡，特首李家超大為讚賞。古人是紋必有意，意必吉祥，形意結合，而花蝶紋飾雖小巧細碎，但有飛鳥穿梭，繁而不亂，富有活潑流動之感，但筆者仍稍嫌有欠莊重，若配合家人卦，最宜採用鳳鳥紋。古籍對鳳鳥有各種描述，如「龍文虎背」、「燕頷雞喙」、「五色備舉」等，象徵吉祥。

家人卦

今次《施政報告》以「拼經濟謀發展，惠民生添幸福」為題，執筆時具體內容尚未得知，但已可預見「經濟問題」是重中之重。當前由於全球經濟低迷、內地經濟不景氣，加上港府財政狀況轉差，預期香港經濟在未來一兩年，會相當嚴峻，而特首則要做到家人卦的六二爻辭所說：「無攸遂，在中饋，貞吉。」

「中饋」之「中」，是管治作風柔順中庸，「中饋」之「饋」，是供奉飲食，應用於今日香港，是搞好民生為第一要務。2023年的家人卦，到10月25日發表《施政報告》時，已走至家人卦的上九爻，爻辭曰：「有孚威如，終吉。」管治之道，要誠信加威嚴，《象》曰：「威如之吉，反身之謂也。」可見是特首自我要求兌現《施政報告》的承諾，不是市民強求！