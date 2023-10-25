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關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

25/10/2023

世界新秩序：被高估的民意，被低估的戰爭意志

#大國博弈 #以色列 #巴勒斯坦 #加沙 #中東 #哈馬斯
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  • 范強

    范強

    范強，資深新聞工作者。90年代任駐英國記者，專職採訪香港政權交接新聞。回港後長年從事國際、兩岸新聞的報道和時事分析。

    政經范局

　　以色列對加沙的無差別轟炸，引發了全球各地空前高漲的反戰示威潮；美國總統拜登及國務卿布林肯輪番前往中東展開外交斡旋；以軍的地面戰遲遲未發動，而西方媒體亦吹起了暖風，似乎以巴戰火危機正在降溫。在一片樂觀情緒下，美股重新反彈，油價開始回落。

 

以巴戰事將揭開全球新秩序的大重置？（美聯社）

 
　　基於以下事實，這種判斷為時過早，且過於樂觀：從越南、阿富汗到伊拉克，無論美國國內，以至全球各地有多麼高漲的反戰民意，從未能阻止歷任美國政府發動及延續一場戰爭，亦未能阻止歐洲國家加入美國的作戰機器。
　
　　美歐內部的反戰聲音一直高漲，但導致華府決策主動結束一場戰爭的真正原因，是戰爭的戰略目標已達成，或是戰略利益已經喪失。以史為鑑，現在搶先訪問以色列的歐洲國家元首，也將是未來率先加入美歐聯軍作戰的一群。
　
民意從不能阻止一場戰爭
　
　　簡而言之，無論歐美媒體釋放民意的手法多麼天花亂墜，但他們的民意從不能阻止或結束一場戰爭，決定權最終仍牢牢掌握在白宮及深層政府手中。事實上，拜登政府在不到兩周半時間內，迅速向中東集結了兩個航母打擊群、一個兩棲艦特種作戰大隊，且還在海、陸、空各個領域持續增兵，已經遠遠超過了「維和」需要。

 

以軍等待地面戰命令（美聯社）


　　因此從軍事語言來說，拜登政府其實戰意滿滿，無論是從中東局部，還是從整個亞歐大陸來看，華府都在為一場更大規模的戰爭布局：
　
　　先看美軍現在就已經集結在中東的兵力，足以打一場何種規模的戰爭：近年來美國最接近實戰狀態的航母集結，發生於2017年4月。當時入主白宮不久的特朗普即將展開亞洲之行，並決定以軍事手段阻嚇朝鮮進行第六次地下核試。
　
　　美軍於是向朝鮮半島周邊派出了列根號、尼米茲號和老羅斯福號三個核動力航母打擊群。美軍一個航母打擊群，除航母及各類艦載戰鬥機、電偵機等，還包括巡洋艦、驅逐艦、護衛艦等六艘水面戰艦，和1至2艘核動力攻擊潛艇，總戰鬥力超過一個中等國家海軍。
　
三航母就是準備戰爭
　
　　如果美軍三個航母打擊群對三八線以北採取先發制人行動，那麼其中兩艘就可以同時作戰，第三艘進行維修和補充彈藥，並提供警戒，此外還包括水上和水下艦隻的巡航導彈飽和轟炸。當時中國軍事專家對三個航母打擊群現身半島的判斷是：一艘航母是「警告」；兩艘航母是「威懾」；三艘航母就是在進行「戰爭準備」。

 

　　這是針對擁有核武的朝鮮，而人民軍還配置了足以摧毀首爾的重炮和遠程火箭炮群。美軍三航母即使齊上，也要美日韓軍事同盟火力全開，才有機會迅速壓制北方彈雨。事後證明特朗普只是虛晃一招，以抬高與朝鮮領導人金正恩的談判籌碼，他任內沒有發動任何戰爭。　

 

哈馬斯釋放一對美國母女人質（美聯社）


　　美軍近年針對中東的最主要航母集結是2020年3月，在特朗普總統任期的尾聲，美軍向中東派出了艾森豪威爾號及杜魯門號雙航母，阻嚇伊朗發展核計劃。換言之，從兵力配置而言，兩至三個航母打擊群的出現，是針對伊朗、朝鮮這類中等軍事實力，擁有相當水平導彈和火炮的國家，而不是哈馬斯、黎巴嫩真主黨游擊隊，或是也門胡塞武裝這類輕裝備民兵組織。
　
　　再從美軍在整個亞歐大陸的布局來看，美國雙航母及兩棲艦向中東靠攏之時，另一艘航母列根號現身南海；美國秘密援助烏克蘭的ATACMS遠程導彈亦突然亮劍，摧毀了俄軍9架直升機。也就是說，華府就即將展開的軍事行動，同時警告中俄勿輕舉妄動，否則要麼在南海挑戰中國，要麼在烏克蘭提升戰爭層級。
　
惠特尼山號加沙亮劍
　
　　中俄的回應則是，在以巴問題上立場一致。是甚麼規模的戰爭，需要美國同時對中俄預警？從目前美軍配置的兵力狀況，其實也可以看出拜登政府的軍事行動優先秩序：這就是首階段全力解救美國人質，這才是以軍遲遲沒有對加沙發動地面戰的原因。

　

　　這也是美軍派出第6艦隊旗艦兼兩棲攻擊艦惠特尼山號(USS Mount Whitney)的原因。雖然美軍對這艘兩棲艦的到來所言甚少，但它應該被視為一支專門負責解救人質的特種作戰大隊。相較於航母，它能夠在必要時更接近加沙沿岸，並利用魚鷹旋翼機接載特種部隊進入城區解救人質。它還能運送成建制的海軍陸戰隊上岸打開缺口，或為解救行動提供後援。
　
　　哈馬斯在此次突襲行動中抓捕了大批人質，包括至少10名美國公民，在客觀上導致了拜登政府的投鼠忌器。哈馬斯也準確利用了拜登政府的顧忌，用談判方式滯緩了以軍發動大規模地面戰的速度。在過去一周，哈馬斯分兩批釋放了四名人質，包括兩名美國人和兩名以色列人。以色列媒體稱，哈馬斯還承諾如果達成更具成果的協議，還願意再釋放50名雙重國籍人質。

 

拜登訪問以色列，全力支持內塔尼亞胡（美聯社）


　　無論是透過談判，還是透過軍事行動，一旦美國人質獲救，將被視為美國實力的展現，亦是拜登競選連任的一場政治勝利。但是，他用甚麼來交換內塔尼亞胡政府的耐性？
　
美以鷹派皆鎖定伊朗
　
　　在討論美國和以色列下一步行動之前，必須要指出的是，兩國政府中的鷹派力量在中東政策上立場高度一致，就是依次推翻構成安全威脅的伊斯蘭政府，而在伊拉克、阿富汗、利比亞、敘利亞等國相繼被戰火攻陷之後，只有伊朗這個終極目標仍然無恙。
　
　　由於自2009年奧巴馬就任美國總統後，推行亞洲再平衡政策，試圖將軍事力量從中東抽調至西太平洋，導致內塔尼亞胡對民主黨政府的不滿。而美國深層政府在中東問題上的鷹派力量，在奧巴馬和特朗普兩任總統期間，一再提出過對伊朗發動軍事行動，但兩位白宮主人均頂住了壓力。
　
　　拜登則不然，他的認知能力受到廣泛質疑，不僅能否主導中東政策的決策過程是個大問號，而他處理俄烏戰爭的手法也傾向於用實力代替對話。也即是說，相較於奧巴馬的主和，特朗普的避戰，拜登更符合深層政府的鷹派胃口，這就帶出一個更危險的可能。
　
　　導致以軍尚未發動地面戰，而美軍亦未完全展示作戰意圖的原因，一是如前所述仍受制於人質問題，二則是哈馬斯在作戰初期向以色列發射了近五千枚火箭，導致以軍鐵穹防禦系統崩潰。其實，哈馬斯的火箭殺傷力有限，如果以美聯軍和伊朗爆發戰爭，德黑蘭導彈雨的殺傷力才是真正可怕。因此，以色列當前似乎也有必要緊急鞏固反導系統。

 

美軍航母向中東集結（互聯網）


拜登：世界需要新秩序
　
　　然後美軍在中東集結的目標就會明朗化，而且潛在的打擊目標還不一定只是，或只限於伊朗，由於敘利亞總統阿薩德不僅在過去十年的戰爭中存活，早前還在中國專機護送下高調參加了杭州亞運會，他也必然是美以鷹派聯盟的眼中釘。
　
　　最後要指出的是，有一種意見認為美國已深度介入俄烏戰爭，無力在中東開闢新戰線，這種意見嚴重低估了美利堅的戰爭意志。對伊朗、敘利亞的軍事行動，同樣可以圍魏救趙，削弱俄羅斯在中東的戰略利益。全球一盤棋，沒有誰可以躲在世界一隅。
　
　　文尾引用拜登上周五（20日）就烏克蘭、以色列和台海問題的講話：「過去半個世紀的世界秩序已經耗盡動能，現在需要一個新世界秩序，我認為我們得到了一個久違的，團結全世界的大好時機……」聽懂了？

 

 

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